Святкова закуска з крабових паличок — простий рецепт оригінальної подачі з фото

Крабові палички. Фото: gospodynka.com.ua

Ця закуска з крабових паличок — приклад того, як із найдоступніших продуктів можна приготувати щось справді святкове та незвичайне. Вона виглядає ефектно, готується без складних кулінарних технік і завжди викликає цікавість у гостей. Ніжна сирно-яєчна начинка, солодка кукурудза та незвична форма подачі перетворюють звичайні крабові палички на повноцінну святкову страву, яку зручно готувати навіть в останній момент.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

крабові палички — 1 упаковка;

яйця варені — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

часник — 1 зубчик;

майонез — 2–3 ст. л.;

кукурудза консервована — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Крабові палички викласти у глибоку миску, залити окропом і залишити приблизно на 2–3 години, щоб вони стали м’якими та еластичними. Після цього акуратно розгорнути кожну паличку руками у тонкі пласти, намагаючись не порвати структуру.

Крабові паличики. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на дрібній тертці. Твердий сир також натерти. Часник подрібнити або натерти на тертці. Додати майонез, сіль і чорний мелений перець, ретельно перемішати начинку до однорідної кремової консистенції.

Начинка для рулетиків. Фото: gospodynka.com.ua

На край кожного пласта крабової палички викласти невелику кількість начинки, посипати зернами консервованої кукурудзи та акуратно скрутити у щільну трубочку.

Готова закуска. Фото: gospodynka.com.ua

Готові рулетики злегка змастити майонезом з боків і за бажанням обваляти у залишках начинки або сирній крихті.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.