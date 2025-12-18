Відео
Головна Смак Святкова закуска з недорогих крабових паличок — новий рецепт

Святкова закуска з недорогих крабових паличок — новий рецепт

Дата публікації: 18 грудня 2025 15:04
Святкова закуска з крабових паличок — простий рецепт оригінальної подачі з фото
Крабові палички. Фото: gospodynka.com.ua

Ця закуска з крабових паличок — приклад того, як із найдоступніших продуктів можна приготувати щось справді святкове та незвичайне. Вона виглядає ефектно, готується без складних кулінарних технік і завжди викликає цікавість у гостей. Ніжна сирно-яєчна начинка, солодка кукурудза та незвична форма подачі перетворюють звичайні крабові палички на повноцінну святкову страву, яку зручно готувати навіть в останній момент.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 1 упаковка;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • кукурудза консервована — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Крабові палички викласти у глибоку миску, залити окропом і залишити приблизно на 2–3 години, щоб вони стали м’якими та еластичними. Після цього акуратно розгорнути кожну паличку руками у тонкі пласти, намагаючись не порвати структуру.

закуска з крабових паличок, простий рецепт оригінальної подачі з фото
Крабові паличики. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на дрібній тертці. Твердий сир також натерти. Часник подрібнити або натерти на тертці. Додати майонез, сіль і чорний мелений перець, ретельно перемішати начинку до однорідної кремової консистенції.

закуска з крабових паличок, простий рецепт
Начинка для рулетиків. Фото: gospodynka.com.ua

На край кожного пласта крабової палички викласти невелику кількість начинки, посипати зернами консервованої кукурудзи та акуратно скрутити у щільну трубочку.

закуска з крабових паличок
Готова закуска. Фото: gospodynka.com.ua

Готові рулетики злегка змастити майонезом з боків і за бажанням обваляти у залишках начинки або сирній крихті.

