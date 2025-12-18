Праздничная закуска из крабовых палочек — простой рецепт оригинальной подачи с фото

Крабовые палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Эта закуска из крабовых палочек — пример того, как из самых доступных продуктов можно приготовить что-то действительно праздничное и необычное. Она выглядит эффектно, готовится без сложных кулинарных техник и всегда вызывает интерес у гостей. Нежная сырно-яичная начинка, сладкая кукуруза и необычная форма подачи превращают обычные крабовые палочки в полноценное праздничное блюдо, которое удобно готовить даже в последний момент.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 1 упаковка;

яйца вареные — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2-3 ст. л.;

кукуруза консервированная — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Крабовые палочки выложить в глубокую миску, залить кипятком и оставить примерно на 2-3 часа, чтобы они стали мягкими и эластичными. После этого аккуратно развернуть каждую палочку руками в тонкие пласты, стараясь не порвать структуру.

Крабовые палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца натереть на мелкой терке. Твердый сыр также натереть. Чеснок измельчить или натереть на терке. Добавить майонез, соль и черный молотый перец, тщательно перемешать начинку до однородной кремовой консистенции.

Начинка для рулетиков. Фото: gospodynka.com.ua

На край каждого пласта крабовой палочки выложить небольшое количество начинки, посыпать зернами консервированной кукурузы и аккуратно свернуть в плотную трубочку.

Готовая закуска. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые рулетики слегка смазать майонезом по бокам и по желанию обвалять в остатках начинки или сырной крошке.

