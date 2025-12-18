Видео
Праздничная закуска из недорогих крабовых палочек — новый рецепт

Праздничная закуска из недорогих крабовых палочек — новый рецепт

Дата публикации 18 декабря 2025 15:04
Праздничная закуска из крабовых палочек — простой рецепт оригинальной подачи с фото
Крабовые палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Эта закуска из крабовых палочек — пример того, как из самых доступных продуктов можно приготовить что-то действительно праздничное и необычное. Она выглядит эффектно, готовится без сложных кулинарных техник и всегда вызывает интерес у гостей. Нежная сырно-яичная начинка, сладкая кукуруза и необычная форма подачи превращают обычные крабовые палочки в полноценное праздничное блюдо, которое удобно готовить даже в последний момент.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 1 упаковка;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • кукуруза консервированная — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Крабовые палочки выложить в глубокую миску, залить кипятком и оставить примерно на 2-3 часа, чтобы они стали мягкими и эластичными. После этого аккуратно развернуть каждую палочку руками в тонкие пласты, стараясь не порвать структуру.

закуска з крабових паличок, простий рецепт оригінальної подачі з фото
Крабовые палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца натереть на мелкой терке. Твердый сыр также натереть. Чеснок измельчить или натереть на терке. Добавить майонез, соль и черный молотый перец, тщательно перемешать начинку до однородной кремовой консистенции.

закуска з крабових паличок, простий рецепт
Начинка для рулетиков. Фото: gospodynka.com.ua

На край каждого пласта крабовой палочки выложить небольшое количество начинки, посыпать зернами консервированной кукурузы и аккуратно свернуть в плотную трубочку.

закуска з крабових паличок
Готовая закуска. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые рулетики слегка смазать майонезом по бокам и по желанию обвалять в остатках начинки или сырной крошке.

рецепт крабовые палочки крабовый салат закуска Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
