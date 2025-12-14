Європейський Олів’є — святковий салат із ніжною подачею та розкішним смаком

Так готують "Олівʼє" в Європі — гарніше та "дорожче" на смак
Цей "Олів’є" готують у Європі саме так — шар за шаром, з ніжною подачею та збалансованим смаком. Завдяки формі-кільцю салат має святковий вигляд, немов торт, а поєднання шинки, овочів і майонезу створює той самий "дорогий" смак, який підкорює з першої ложки.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля варена — 500 г;
- огірки солоні або мариновані — 140 г;
- шинка — 250 г;
- морква варена — 180 г;
- горошок консервований — 150 г;
- яйця варені — 6 шт.;
- майонез — 350 г.
Спосіб приготування
Картоплю натерти на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. У форму-кільце діаметром приблизно 20 см викласти перший шар картоплі, злегка утрамбувати ложкою й змастити тонким шаром майонезу.
Огірки нарізати кружальцями, викласти поверх картоплі рівним шаром, знову нанести трохи майонезу.
Шинку подрібнити дрібними кубиками, висипати у форму, розрівняти й легко промастити. Потім натерти моркву, викласти її зверху й додати ще трішки майонезу. Висипати горошок, розподілити рівномірно, зверху знову нанести тонкий шар майонезу.
Яйця розділити на білки та жовтки. Спочатку натерти білки, злегка підсолити, нанести тонкі смужки майонезу, не розмазуючи. Потім натерти жовтки поверх — утвориться ніжна жовта "корона". Поставити салат у холодильник на кілька годин, щоб він тримав форму. Перед подачею обережно зняти кільце.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!