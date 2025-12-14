Відео
Так готують "Олівʼє" в Європі — гарніше та "дорожче" на смак

Дата публікації: 14 грудня 2025 12:04
Європейський Олів’є — святковий салат із ніжною подачею та розкішним смаком
Салат "Олівʼє". Фото: gospodynka.com.ua

Цей "Олів’є" готують у Європі саме так — шар за шаром, з ніжною подачею та збалансованим смаком. Завдяки формі-кільцю салат має святковий вигляд, немов торт, а поєднання шинки, овочів і майонезу створює той самий "дорогий" смак, який підкорює з першої ложки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
