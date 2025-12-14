Європейський Олів’є — святковий салат із ніжною подачею та розкішним смаком

Салат "Олівʼє". Фото: gospodynka.com.ua

Цей "Олів’є" готують у Європі саме так — шар за шаром, з ніжною подачею та збалансованим смаком. Завдяки формі-кільцю салат має святковий вигляд, немов торт, а поєднання шинки, овочів і майонезу створює той самий "дорогий" смак, який підкорює з першої ложки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля варена — 500 г;

огірки солоні або мариновані — 140 г;

шинка — 250 г;

морква варена — 180 г;

горошок консервований — 150 г;

яйця варені — 6 шт.;

майонез — 350 г.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. У форму-кільце діаметром приблизно 20 см викласти перший шар картоплі, злегка утрамбувати ложкою й змастити тонким шаром майонезу.

Огірки та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки нарізати кружальцями, викласти поверх картоплі рівним шаром, знову нанести трохи майонезу.

Білки та жовтки. Фото: gospodynka.com.ua

Шинку подрібнити дрібними кубиками, висипати у форму, розрівняти й легко промастити. Потім натерти моркву, викласти її зверху й додати ще трішки майонезу. Висипати горошок, розподілити рівномірно, зверху знову нанести тонкий шар майонезу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця розділити на білки та жовтки. Спочатку натерти білки, злегка підсолити, нанести тонкі смужки майонезу, не розмазуючи. Потім натерти жовтки поверх — утвориться ніжна жовта "корона". Поставити салат у холодильник на кілька годин, щоб він тримав форму. Перед подачею обережно зняти кільце.

