Европейский Оливье — праздничный салат с нежной подачей и роскошным вкусом

Так готовят "Оливье" в Европе — красивее и "дороже" на вкус
Этот "Оливье" готовят в Европе именно так — слой за слоем, с нежной подачей и сбалансированным вкусом. Благодаря форме-кольцу салат выглядит празднично, словно торт, а сочетание ветчины, овощей и майонеза создает тот самый "дорогой" вкус, который покоряет с первой ложки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель вареный — 500 г;
- огурцы соленые или маринованные — 140 г;
- ветчина — 250 г;
- морковь вареная — 180 г;
- горошек консервированный — 150 г;
- яйца вареные — 6 шт.;
- майонез — 350 г.
Способ приготовления
Картофель натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. В форму-кольцо диаметром примерно 20 см выложить первый слой картофеля, слегка утрамбовать ложкой и смазать тонким слоем майонеза.
Огурцы нарезать кружочками, выложить поверх картофеля ровным слоем, снова нанести немного майонеза.
Ветчину измельчить мелкими кубиками, высыпать в форму, разровнять и легко промазать. Затем натереть морковь, выложить ее сверху и добавить еще немного майонеза. Высыпать горошек, распределить равномерно, сверху снова нанести тонкий слой майонеза.
Яйца разделить на белки и желтки. Сначала натереть белки, слегка подсолить, нанести тонкие полоски майонеза, не размазывая. Затем натереть желтки поверх — образуется нежная желтая "корона". Поставить салат в холодильник на несколько часов, чтобы он держал форму. Перед подачей осторожно снять кольцо.
