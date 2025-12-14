Видео
Главная Вкус Так готовят "Оливье" в Европе — красивее и "дороже" на вкус

Так готовят "Оливье" в Европе — красивее и "дороже" на вкус

Дата публикации 14 декабря 2025 12:04
Европейский Оливье — праздничный салат с нежной подачей и роскошным вкусом
Салат "Оливье". Фото: gospodynka.com.ua

Этот "Оливье" готовят в Европе именно так — слой за слоем, с нежной подачей и сбалансированным вкусом. Благодаря форме-кольцу салат выглядит празднично, словно торт, а сочетание ветчины, овощей и майонеза создает тот самый "дорогой" вкус, который покоряет с первой ложки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель вареный — 500 г;
  • огурцы соленые или маринованные — 140 г;
  • ветчина — 250 г;
  • морковь вареная — 180 г;
  • горошек консервированный — 150 г;
  • яйца вареные — 6 шт.;
  • майонез — 350 г.

Способ приготовления

Картофель натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. В форму-кольцо диаметром примерно 20 см выложить первый слой картофеля, слегка утрамбовать ложкой и смазать тонким слоем майонеза.

рецепт салату на новий рік
Огурцы и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы нарезать кружочками, выложить поверх картофеля ровным слоем, снова нанести немного майонеза.

новорічний олів’є
Белки и желтки. Фото: gospodynka.com.ua

Ветчину измельчить мелкими кубиками, высыпать в форму, разровнять и легко промазать. Затем натереть морковь, выложить ее сверху и добавить еще немного майонеза. Высыпать горошек, распределить равномерно, сверху снова нанести тонкий слой майонеза.

салат з шинкою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца разделить на белки и желтки. Сначала натереть белки, слегка подсолить, нанести тонкие полоски майонеза, не размазывая. Затем натереть желтки поверх — образуется нежная желтая "корона". Поставить салат в холодильник на несколько часов, чтобы он держал форму. Перед подачей осторожно снять кольцо.

салат рецепт оливье Что приготовить на Новый год закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
