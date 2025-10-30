Бутерброди з оселедцем, які зникають першими — найкраща закуска на свято

Такі бутерброди з оселедцем зникають зі столу першими — рецепт
Це не просто рецепт, а справжня знахідка для святкового столу. Хрусткі грінки, ніжна яєчно-огіркова начинка з ароматом часнику та пряний оселедець — поєднання, яке працює безвідмовно. Такі бутерброди зникають зі столу ще до того, як ви встигнете розставити всі страви. Готуються вони просто, а виглядають — як у ресторані.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- оселедець (свіжий або слабосолоний) — 1 шт.;
- чорний хліб — 10 шматочків;
- яйця — 4 шт.;
- огірок солоний — 1 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- петрушка — кілька гілочок;
- олія — 50 мл;
- часник — 4–5 зубчиків;
- майонез — 1,5 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- суміш перців — 0,5 ч. л.;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- коріандр — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Яйця зваріть круто, охолодіть у холодній воді, очистіть і натріть на великій тертці. На сковороді розігрійте олію, обсмажте скибочки чорного хліба до золотистої скоринки й дайте їм охолонути. Потім натріть кожен шматочок часником — аромат одразу створить апетит.
Розберіть оселедець: відокремте філе від кісток і наріжте невеликими шматочками по 2 см. Солоний огірок натріть на дрібній тертці, трохи відтисніть сік і змішайте з яйцями.
Додайте дрібно нарізану петрушку, спеції, майонез і добре перемішайте. Начинка має бути ніжною, але не занадто рідкою.
На кожну грінку викладіть по ложці начинки, зверху покладіть шматочок оселедця і тонку скибочку свіжого огірка. Прикрасьте петрушкою й закуска готова.
