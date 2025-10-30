Бутерброди з оселедцем, які зникають першими — найкраща закуска на свято

Бутерброди з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Це не просто рецепт, а справжня знахідка для святкового столу. Хрусткі грінки, ніжна яєчно-огіркова начинка з ароматом часнику та пряний оселедець — поєднання, яке працює безвідмовно. Такі бутерброди зникають зі столу ще до того, як ви встигнете розставити всі страви. Готуються вони просто, а виглядають — як у ресторані.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

оселедець (свіжий або слабосолоний) — 1 шт.;

чорний хліб — 10 шматочків;

яйця — 4 шт.;

огірок солоний — 1 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

петрушка — кілька гілочок;

олія — 50 мл;

часник — 4–5 зубчиків;

майонез — 1,5 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

суміш перців — 0,5 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

коріандр — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Яйця зваріть круто, охолодіть у холодній воді, очистіть і натріть на великій тертці. На сковороді розігрійте олію, обсмажте скибочки чорного хліба до золотистої скоринки й дайте їм охолонути. Потім натріть кожен шматочок часником — аромат одразу створить апетит.

Чорний хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Розберіть оселедець: відокремте філе від кісток і наріжте невеликими шматочками по 2 см. Солоний огірок натріть на дрібній тертці, трохи відтисніть сік і змішайте з яйцями.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Додайте дрібно нарізану петрушку, спеції, майонез і добре перемішайте. Начинка має бути ніжною, але не занадто рідкою.

Бутерброди на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

На кожну грінку викладіть по ложці начинки, зверху покладіть шматочок оселедця і тонку скибочку свіжого огірка. Прикрасьте петрушкою й закуска готова.

