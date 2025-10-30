Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Такі бутерброди з оселедцем зникають зі столу першими — рецепт

Такі бутерброди з оселедцем зникають зі столу першими — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 14:44
Оновлено: 11:18
Бутерброди з оселедцем, які зникають першими — найкраща закуска на свято
Бутерброди з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Це не просто рецепт, а справжня знахідка для святкового столу. Хрусткі грінки, ніжна яєчно-огіркова начинка з ароматом часнику та пряний оселедець — поєднання, яке працює безвідмовно. Такі бутерброди зникають зі столу ще до того, як ви встигнете розставити всі страви. Готуються вони просто, а виглядають — як у ресторані.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • оселедець (свіжий або слабосолоний) — 1 шт.;
  • чорний хліб — 10 шматочків;
  • яйця — 4 шт.;
  • огірок солоний — 1 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • петрушка — кілька гілочок;
  • олія — 50 мл;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • майонез — 1,5 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • суміш перців — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • коріандр — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Яйця зваріть круто, охолодіть у холодній воді, очистіть і натріть на великій тертці. На сковороді розігрійте олію, обсмажте скибочки чорного хліба до золотистої скоринки й дайте їм охолонути. Потім натріть кожен шматочок часником — аромат одразу створить апетит.

рецепт закуски. з оселедецем
Чорний хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Розберіть оселедець: відокремте філе від кісток і наріжте невеликими шматочками по 2 см. Солоний огірок натріть на дрібній тертці, трохи відтисніть сік і змішайте з яйцями.

бутерброди з оселедецем та чорним хлібом
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Додайте дрібно нарізану петрушку, спеції, майонез і добре перемішайте. Начинка має бути ніжною, але не занадто рідкою.

рецепт бутербродів на закуску
Бутерброди на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

На кожну грінку викладіть по ложці начинки, зверху покладіть шматочок оселедця і тонку скибочку свіжого огірка. Прикрасьте петрушкою й закуска готова.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

бутерброд рецепт оселедець закуска чорний хліб
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації