Закуска під 50 грамів — фаршировані яйця з буряком та оселедцем

Дата публікації: 27 жовтня 2025 21:04
Оновлено: 14:59
Фаршировані яйця з буряком, оселедцем і гірчицею — рецепт закуски під 50 грамів
Фаршировані яйця з буряком та оселедцем. Фото: кадр з відео

Ця закуска створена спеціально для поціновувачів класичних українських смаків. Оселедець, буряк і яйця — безпрограшне поєднання, яке завжди асоціюється зі святковим столом, хрумким хлібом і веселими застіллями.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • буряк варений — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • оселедець — 8 шматочків;
  • зерниста гірчиця — до свого смаку;
  • кріп — кілька гілочок;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити, очистити та розрізати навпіл. Жовтки обережно вийняти — вони стануть основою для начинки.

Буряк та жовтки. Фото: кадр з відео

Буряк натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник, жовтки, майонез, сіль і перець. Добре перемішати до кремової, однорідної консистенції — маса має бути ніжною й ароматною.

Шматочки оселедця. Фото: кадр з відео

Білки начинити буряковою сумішшю, на кожну половинку покласти шматочок оселедця.

Фаршировані яйця. Фото: кадр з відео

Поруч або зверху додати трохи зернистої гірчиці — вона підкреслить смак риби й додасть пікантності. Прикрасити гілочками свіжого кропу. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
