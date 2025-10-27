Фаршировані яйця з буряком, оселедцем і гірчицею — рецепт закуски під 50 грамів

Фаршировані яйця з буряком та оселедцем. Фото: кадр з відео

Ця закуска створена спеціально для поціновувачів класичних українських смаків. Оселедець, буряк і яйця — безпрограшне поєднання, яке завжди асоціюється зі святковим столом, хрумким хлібом і веселими застіллями.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

буряк варений — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

оселедець — 8 шматочків;

зерниста гірчиця — до свого смаку;

кріп — кілька гілочок;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити, очистити та розрізати навпіл. Жовтки обережно вийняти — вони стануть основою для начинки.

Буряк та жовтки. Фото: кадр з відео

Буряк натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник, жовтки, майонез, сіль і перець. Добре перемішати до кремової, однорідної консистенції — маса має бути ніжною й ароматною.

Шматочки оселедця. Фото: кадр з відео

Білки начинити буряковою сумішшю, на кожну половинку покласти шматочок оселедця.

Фаршировані яйця. Фото: кадр з відео

Поруч або зверху додати трохи зернистої гірчиці — вона підкреслить смак риби й додасть пікантності. Прикрасити гілочками свіжого кропу.

