Фаршировані яйця з буряком, оселедцем і гірчицею — рецепт закуски під 50 грамів

Закуска під 50 грамів — фаршировані яйця з буряком та оселедцем
Ця закуска створена спеціально для поціновувачів класичних українських смаків. Оселедець, буряк і яйця — безпрограшне поєднання, яке завжди асоціюється зі святковим столом, хрумким хлібом і веселими застіллями.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- буряк варений — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- майонез — 2 ст. л.;
- оселедець — 8 шматочків;
- зерниста гірчиця — до свого смаку;
- кріп — кілька гілочок;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Яйця відварити круто, охолодити, очистити та розрізати навпіл. Жовтки обережно вийняти — вони стануть основою для начинки.
Буряк натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник, жовтки, майонез, сіль і перець. Добре перемішати до кремової, однорідної консистенції — маса має бути ніжною й ароматною.
Білки начинити буряковою сумішшю, на кожну половинку покласти шматочок оселедця.
Поруч або зверху додати трохи зернистої гірчиці — вона підкреслить смак риби й додасть пікантності. Прикрасити гілочками свіжого кропу.
