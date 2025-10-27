Фаршированные яйца со свеклой, сельдью и горчицей — рецепт закуски под 50 граммов

Закуска под 50 граммов — фаршированные яйца со свеклой и сельдью
Эта закуска создана специально для ценителей классических украинских вкусов. Сельдь, свекла и яйца — беспроигрышное сочетание, которое всегда ассоциируется с праздничным столом, хрустящим хлебом и веселыми застольями.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- свекла вареная — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — 2 ст. л.;
- сельдь — 8 кусочков;
- зернистая горчица — по своему вкусу;
- укроп — несколько веточек;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и разрезать пополам. Желтки осторожно вынуть — они станут основой для начинки.
Свеклу натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок, желтки, майонез, соль и перец. Хорошо перемешать до кремовой, однородной консистенции - масса должна быть нежной и ароматной.
Белки начинить свекольной смесью, на каждую половинку положить кусочек сельди.
Рядом или сверху добавить немного зернистой горчицы — она подчеркнет вкус рыбы и добавит пикантности. Украсить веточками свежего укропа.
