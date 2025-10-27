Видео
Видео

Закуска под 50 граммов — фаршированные яйца со свеклой и сельдью

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 21:04
обновлено: 14:59
Фаршированные яйца со свеклой, сельдью и горчицей — рецепт закуски под 50 граммов
Фаршированные яйца со свеклой и сельдью. Фото: кадр из видео

Эта закуска создана специально для ценителей классических украинских вкусов. Сельдь, свекла и яйца — беспроигрышное сочетание, которое всегда ассоциируется с праздничным столом, хрустящим хлебом и веселыми застольями. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • свекла вареная — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сельдь — 8 кусочков;
  • зернистая горчица — по своему вкусу;
  • укроп — несколько веточек;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и разрезать пополам. Желтки осторожно вынуть — они станут основой для начинки.

рецепт закуски з оселедцем
Свекла и желтки. Фото: кадр из видео

Свеклу натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок, желтки, майонез, соль и перец. Хорошо перемешать до кремовой, однородной консистенции - масса должна быть нежной и ароматной.

рецепт закуски з буряком та оселедцем
Кусочки сельди. Фото: кадр из видео

Белки начинить свекольной смесью, на каждую половинку положить кусочек сельди.

простий рецепт закуски з яйцями, буряком та оселедцем
Фаршированные яйца. Фото: кадр из видео

Рядом или сверху добавить немного зернистой горчицы — она подчеркнет вкус рыбы и добавит пикантности. Украсить веточками свежего укропа.

яйца рецепт селедка свекла закуска
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
