Фаршированные яйца со свеклой, сельдью и горчицей — рецепт закуски под 50 граммов

Фаршированные яйца со свеклой и сельдью. Фото: кадр из видео

Эта закуска создана специально для ценителей классических украинских вкусов. Сельдь, свекла и яйца — беспроигрышное сочетание, которое всегда ассоциируется с праздничным столом, хрустящим хлебом и веселыми застольями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

свекла вареная — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

сельдь — 8 кусочков;

зернистая горчица — по своему вкусу;

укроп — несколько веточек;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и разрезать пополам. Желтки осторожно вынуть — они станут основой для начинки.

Свекла и желтки. Фото: кадр из видео

Свеклу натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок, желтки, майонез, соль и перец. Хорошо перемешать до кремовой, однородной консистенции - масса должна быть нежной и ароматной.

Кусочки сельди. Фото: кадр из видео

Белки начинить свекольной смесью, на каждую половинку положить кусочек сельди.

Фаршированные яйца. Фото: кадр из видео

Рядом или сверху добавить немного зернистой горчицы — она подчеркнет вкус рыбы и добавит пикантности. Украсить веточками свежего укропа.

