Бутерброды с селедкой, которые исчезают первыми — лучшая закуска на праздник

Такие бутерброды с селедкой исчезают со стола первыми — рецепт
Это не просто рецепт, а настоящая находка для праздничного стола. Хрустящие гренки, нежная яично-огуречная начинка с ароматом чеснока и пряная сельдь — сочетание, которое работает безотказно. Такие бутерброды исчезают со стола еще до того, как вы успеете расставить все блюда. Готовятся они просто, а выглядят — как в ресторане.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сельдь (свежая или слабосоленая) — 1 шт.;
- черный хлеб — 10 кусочков;
- яйца — 4 шт.;
- огурец соленый — 1 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- петрушка — несколько веточек;
- масло — 50 мл.;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- майонез — 1,5 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- смесь перцев — 0,5 ч. л.;
- паприка — 0,5 ч. л;
- кориандр — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде, очистите и натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло, обжарьте ломтики черного хлеба до золотистой корочки и дайте им остыть. Затем натрите каждый кусочек чесноком - аромат сразу создаст аппетит.
Разберите сельдь: отделите филе от костей и нарежьте небольшими кусочками по 2 см. Соленый огурец натрите на мелкой терке, немного отожмите сок и смешайте с яйцами.
Добавьте мелко нарезанную петрушку, специи, майонез и хорошо перемешайте. Начинка должна быть нежной, но не слишком жидкой.
На каждую гренку выложите по ложке начинки, сверху положите кусочек сельди и тонкий ломтик свежего огурца. Украсьте петрушкой и закуска готова.
