Бутерброды с селедкой, которые исчезают первыми — лучшая закуска на праздник

Бутерброды с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Это не просто рецепт, а настоящая находка для праздничного стола. Хрустящие гренки, нежная яично-огуречная начинка с ароматом чеснока и пряная сельдь — сочетание, которое работает безотказно. Такие бутерброды исчезают со стола еще до того, как вы успеете расставить все блюда. Готовятся они просто, а выглядят — как в ресторане.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

сельдь (свежая или слабосоленая) — 1 шт.;

черный хлеб — 10 кусочков;

яйца — 4 шт.;

огурец соленый — 1 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

петрушка — несколько веточек;

масло — 50 мл.;

чеснок — 4-5 зубчиков;

майонез — 1,5 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

смесь перцев — 0,5 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л;

кориандр — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде, очистите и натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло, обжарьте ломтики черного хлеба до золотистой корочки и дайте им остыть. Затем натрите каждый кусочек чесноком - аромат сразу создаст аппетит.

Черный хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Разберите сельдь: отделите филе от костей и нарежьте небольшими кусочками по 2 см. Соленый огурец натрите на мелкой терке, немного отожмите сок и смешайте с яйцами.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте мелко нарезанную петрушку, специи, майонез и хорошо перемешайте. Начинка должна быть нежной, но не слишком жидкой.

Бутерброды на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

На каждую гренку выложите по ложке начинки, сверху положите кусочек сельди и тонкий ломтик свежего огурца. Украсьте петрушкой и закуска готова.

