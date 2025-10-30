Видео
Видео

Такие бутерброды с селедкой исчезают со стола первыми — рецепт

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 14:44
обновлено: 11:18
Бутерброды с селедкой, которые исчезают первыми — лучшая закуска на праздник
Бутерброды с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Это не просто рецепт, а настоящая находка для праздничного стола. Хрустящие гренки, нежная яично-огуречная начинка с ароматом чеснока и пряная сельдь — сочетание, которое работает безотказно. Такие бутерброды исчезают со стола еще до того, как вы успеете расставить все блюда. Готовятся они просто, а выглядят — как в ресторане.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сельдь (свежая или слабосоленая) — 1 шт.;
  • черный хлеб — 10 кусочков;
  • яйца — 4 шт.;
  • огурец соленый — 1 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • петрушка — несколько веточек;
  • масло — 50 мл.;
  • чеснок — 4-5 зубчиков;
  • майонез — 1,5 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • смесь перцев — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л;
  • кориандр — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде, очистите и натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло, обжарьте ломтики черного хлеба до золотистой корочки и дайте им остыть. Затем натрите каждый кусочек чесноком - аромат сразу создаст аппетит.

рецепт закуски. з оселедецем
Черный хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Разберите сельдь: отделите филе от костей и нарежьте небольшими кусочками по 2 см. Соленый огурец натрите на мелкой терке, немного отожмите сок и смешайте с яйцами.

бутерброди з оселедецем та чорним хлібом
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте мелко нарезанную петрушку, специи, майонез и хорошо перемешайте. Начинка должна быть нежной, но не слишком жидкой.

рецепт бутербродів на закуску
Бутерброды на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

На каждую гренку выложите по ложке начинки, сверху положите кусочек сельди и тонкий ломтик свежего огурца. Украсьте петрушкой и закуска готова.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
