Томатно-сливовий соус на зиму: рецепт консервації на 3,5 л
Цей соус поєднує солодкуватий смак стиглих слив із насиченими помідорами та легкою гостротою перцю. Він чудово доповнює м’ясо, картоплю, макарони й інші домашні страви, а приготувати його на зиму зовсім нескладно.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 2 кг;
- сливи — 1 кг;
- цибуля — 500 г;
- болгарський перець — 500 г;
- гострий перець — 1–2 шт.;
- часник — 50 г;
- базилік — 20 г;
- цукор — 120 г;
- сіль — 40 г;
- оцет 9% — 30 мл.
Спосіб приготування
- Помідори, сливи, цибулю та солодкий перець нарізати.
- Сливи попередньо звільнити від кісточок. За бажанням додати гострий перець.
- Перекласти все у велику каструлю, довести до кипіння та варити близько 40 хвилин, поки овочі й сливи не стануть м’якими.
- Зняти з вогню, додати базилік і часник та перебити блендером до однорідності.
- Додати сіль, цукор і оцет. Проварити соус на слабкому вогні ще близько 10 хвилин.
- За потреби для густішої консистенції час варіння можна збільшити.
- Гарячий соус розлити у сухі стерильні банки та герметично закрити.
- Залишити до повного охолодження, після чого перенести у прохолодне темне місце.
Соус виходить насиченим, ароматним і з приємним кисло-солодким смаком. Він стане чудовим доповненням до домашніх страв протягом усієї зими.
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