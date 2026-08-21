Томатно-сливовий соус на зиму: рецепт консервації на 3,5 л

Томатно-сливовий соус. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей соус поєднує солодкуватий смак стиглих слив із насиченими помідорами та легкою гостротою перцю. Він чудово доповнює м’ясо, картоплю, макарони й інші домашні страви, а приготувати його на зиму зовсім нескладно.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 2 кг;

сливи — 1 кг;

цибуля — 500 г;

болгарський перець — 500 г;

гострий перець — 1–2 шт.;

часник — 50 г;

базилік — 20 г;

цукор — 120 г;

сіль — 40 г;

оцет 9% — 30 мл.

Солодкі перці та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори, сливи, цибулю та солодкий перець нарізати. Сливи попередньо звільнити від кісточок. За бажанням додати гострий перець. Перекласти все у велику каструлю, довести до кипіння та варити близько 40 хвилин, поки овочі й сливи не стануть м’якими. Зняти з вогню, додати базилік і часник та перебити блендером до однорідності. Додати сіль, цукор і оцет. Проварити соус на слабкому вогні ще близько 10 хвилин. За потреби для густішої консистенції час варіння можна збільшити. Гарячий соус розлити у сухі стерильні банки та герметично закрити. Залишити до повного охолодження, після чого перенести у прохолодне темне місце.

Соус виходить насиченим, ароматним і з приємним кисло-солодким смаком. Він стане чудовим доповненням до домашніх страв протягом усієї зими.

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