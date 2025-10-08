Відео
Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:04
Торт із вафельних коржів і крабових паличок — простий рецепт закуски без випікання
Торт з вафельних коржів та крабових паличок. Фото: кадр з відео

Якщо хочете приготувати щось смачне та незвичайне без зайвих зусиль, спробуйте цей вафельний торт із крабових паличок. Лише кілька простих інгредієнтів, мінімум часу — і на столі готова закуска, яка точно здивує гостей своїм ніжним смаком і святковим виглядом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 250 г;
  • плавлений сирок — 3 шт.;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • вафельні коржі — 1 упаковка.

Спосіб приготування

Крабові палички розморозити, дрібно натерти або подрібнити ножем. Варені яйця також натерти на дрібній тертці. Плавлені сирки можна попередньо охолодити в морозилці, щоб їх було легше натерти.

рецепт крабового торта
Сир та крабові палички. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати крабові палички, яйця, сирки й додати подрібнений часник. Заправити майонезом, посолити, поперчити на смак і добре перемішати до однорідної маси.

рецепт салата з крабовими паличками
Вафельні коржі. Фото: кадр з відео

На плоску тарілку викласти перший вафельний корж, змастити частиною начинки, потім накрити наступним коржем. Повторювати, поки не закінчаться шари. Верхній корж також змастити начинкою або майонезом.

рецепт закуски з крабовими паличками
Приготування закуски. Фото: кадр з відео

Готовий торт накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник на 2–3 години, щоб коржі просочилися. Перед подачею прикрасити зеленню або тертим жовтком.

салат рецепт вафлі крабові палички крабовий салат закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
