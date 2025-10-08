Торт із вафельних коржів і крабових паличок — простий рецепт закуски без випікання

Торт з вафельних коржів та крабових паличок — рецепт закуски
Якщо хочете приготувати щось смачне та незвичайне без зайвих зусиль, спробуйте цей вафельний торт із крабових паличок. Лише кілька простих інгредієнтів, мінімум часу — і на столі готова закуска, яка точно здивує гостей своїм ніжним смаком і святковим виглядом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 250 г;
- плавлений сирок — 3 шт.;
- варені яйця — 3 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- майонез — до свого смаку;
- сіль, перець — до свого смаку;
- вафельні коржі — 1 упаковка.
Спосіб приготування
Крабові палички розморозити, дрібно натерти або подрібнити ножем. Варені яйця також натерти на дрібній тертці. Плавлені сирки можна попередньо охолодити в морозилці, щоб їх було легше натерти.
У глибокій мисці з’єднати крабові палички, яйця, сирки й додати подрібнений часник. Заправити майонезом, посолити, поперчити на смак і добре перемішати до однорідної маси.
На плоску тарілку викласти перший вафельний корж, змастити частиною начинки, потім накрити наступним коржем. Повторювати, поки не закінчаться шари. Верхній корж також змастити начинкою або майонезом.
Готовий торт накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник на 2–3 години, щоб коржі просочилися. Перед подачею прикрасити зеленню або тертим жовтком.
