Торт із вафельних коржів і крабових паличок — простий рецепт закуски без випікання

Торт з вафельних коржів та крабових паличок. Фото: кадр з відео

Якщо хочете приготувати щось смачне та незвичайне без зайвих зусиль, спробуйте цей вафельний торт із крабових паличок. Лише кілька простих інгредієнтів, мінімум часу — і на столі готова закуска, яка точно здивує гостей своїм ніжним смаком і святковим виглядом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

крабові палички — 250 г;

плавлений сирок — 3 шт.;

варені яйця — 3 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

майонез — до свого смаку;

сіль, перець — до свого смаку;

вафельні коржі — 1 упаковка.

Спосіб приготування

Крабові палички розморозити, дрібно натерти або подрібнити ножем. Варені яйця також натерти на дрібній тертці. Плавлені сирки можна попередньо охолодити в морозилці, щоб їх було легше натерти.

Сир та крабові палички. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати крабові палички, яйця, сирки й додати подрібнений часник. Заправити майонезом, посолити, поперчити на смак і добре перемішати до однорідної маси.

Вафельні коржі. Фото: кадр з відео

На плоску тарілку викласти перший вафельний корж, змастити частиною начинки, потім накрити наступним коржем. Повторювати, поки не закінчаться шари. Верхній корж також змастити начинкою або майонезом.

Приготування закуски. Фото: кадр з відео

Готовий торт накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник на 2–3 години, щоб коржі просочилися. Перед подачею прикрасити зеленню або тертим жовтком.

