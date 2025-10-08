Торт из вафельных коржей и крабовых палочек — простой рецепт закуски без выпекания

Торт из вафельных коржей и крабовых палочек. Фото: кадр из видео

Если хотите приготовить что-то вкусное и необычное без лишних усилий, попробуйте этот вафельный торт из крабовых палочек. Всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и на столе готовая закуска, которая точно удивит гостей своим нежным вкусом и праздничным видом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

крабовые палочки — 250 г;

плавленый сырок — 3 шт.;

вареные яйца — 3 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

майонез — по своему вкусу;

соль, перец — по своему вкусу;

вафельные лепешки — 1 упаковка.

Способ приготовления

Крабовые палочки разморозить, мелко натереть или измельчить ножом. Вареные яйца также натереть на мелкой терке. Плавленые сырки можно предварительно охладить в морозилке, чтобы их было легче натереть.

Сыр и крабовые палочки. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить крабовые палочки, яйца, сырки и добавить измельченный чеснок. Заправить майонезом, посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать до однородной массы.

Вафельные коржи. Фото: кадр из видео

На плоскую тарелку выложить первый вафельный корж, смазать частью начинки, затем накрыть следующим коржом. Повторять, пока не закончатся слои. Верхний корж также смазать начинкой или майонезом.

Приготовление закуски. Фото: кадр из видео

Готовый торт накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа, чтобы коржи пропитались. Перед подачей украсить зеленью или тертым желтком.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.