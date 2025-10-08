Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт из вафельных коржей и крабовых палочек — рецепт закуски

Торт из вафельных коржей и крабовых палочек — рецепт закуски

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 12:04
Торт из вафельных коржей и крабовых палочек — простой рецепт закуски без выпекания
Торт из вафельных коржей и крабовых палочек. Фото: кадр из видео

Если хотите приготовить что-то вкусное и необычное без лишних усилий, попробуйте этот вафельный торт из крабовых палочек. Всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и на столе готовая закуска, которая точно удивит гостей своим нежным вкусом и праздничным видом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 250 г;
  • плавленый сырок — 3 шт.;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • вафельные лепешки — 1 упаковка.

Способ приготовления

Крабовые палочки разморозить, мелко натереть или измельчить ножом. Вареные яйца также натереть на мелкой терке. Плавленые сырки можно предварительно охладить в морозилке, чтобы их было легче натереть.

рецепт крабового торта
Сыр и крабовые палочки. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить крабовые палочки, яйца, сырки и добавить измельченный чеснок. Заправить майонезом, посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать до однородной массы.

рецепт салата з крабовими паличками
Вафельные коржи. Фото: кадр из видео

На плоскую тарелку выложить первый вафельный корж, смазать частью начинки, затем накрыть следующим коржом. Повторять, пока не закончатся слои. Верхний корж также смазать начинкой или майонезом.

рецепт закуски з крабовими паличками
Приготовление закуски. Фото: кадр из видео

Готовый торт накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа, чтобы коржи пропитались. Перед подачей украсить зеленью или тертым желтком.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт вафли крабовые палочки крабовый салат закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации