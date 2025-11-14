Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак "Царські пальчики" — рецепт замість котлет на 5+, виходить 16 шт.

"Царські пальчики" — рецепт замість котлет на 5+, виходить 16 шт.

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 21:04
Оновлено: 21:11
Царські пальчики — рецепт замість котлет, що підкорює з першої спроби
"Царські пальчики". Фото: gospodynka.com.ua

"Царські пальчики" — це страва, яку точно оцінять усі, хто любить соковите м’ясо та домашній смак. Готуються вони швидко, з простих продуктів, а результат — ніжні всередині, ароматні зовні, з апетитною скоринкою. Ідеальний варіант замість звичних котлет — страва виходить святковою навіть у будній день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

"Царські пальчики" — простий рецепт замість котлет

Вам знадобиться:

  • м’ясний фарш — 600 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, спеції — до свого смаку;
  • борошно — 3–4 ст. л. (для панірування).

Для кляру:

  • яйця — 3 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • молоко — 100 мл;
  • борошно — 120 г;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці натерти моркву, цибулю та картоплю, пропустити часник через прес.

рецепт котлет
Приготування котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Додати фарш, сіль і спеції, добре перемішати до однорідності. З отриманої маси сформувати порційні ковбаски, обваляти їх у борошні.

домашній рецепт котлет
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати кляр: у мисці збити яйця зі сметаною, молоком, борошном і сіллю — до гладкої консистенції без грудочок. Кожен "пальчик" занурити в кляр і викласти на розігріту сковорідку з олією.

рецепт страви з фаршу
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити з двох боків до золотистої скоринки, потім додати трохи води, накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні ще 10 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

м'ясо Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації