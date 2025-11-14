Царські пальчики — рецепт замість котлет, що підкорює з першої спроби

"Царські пальчики". Фото: gospodynka.com.ua

"Царські пальчики" — це страва, яку точно оцінять усі, хто любить соковите м’ясо та домашній смак. Готуються вони швидко, з простих продуктів, а результат — ніжні всередині, ароматні зовні, з апетитною скоринкою. Ідеальний варіант замість звичних котлет — страва виходить святковою навіть у будній день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

"Царські пальчики" — простий рецепт замість котлет

Вам знадобиться:

м’ясний фарш — 600 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

сіль, спеції — до свого смаку;

борошно — 3–4 ст. л. (для панірування).

Для кляру:

яйця — 3 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

молоко — 100 мл;

борошно — 120 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці натерти моркву, цибулю та картоплю, пропустити часник через прес.

Приготування котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Додати фарш, сіль і спеції, добре перемішати до однорідності. З отриманої маси сформувати порційні ковбаски, обваляти їх у борошні.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати кляр: у мисці збити яйця зі сметаною, молоком, борошном і сіллю — до гладкої консистенції без грудочок. Кожен "пальчик" занурити в кляр і викласти на розігріту сковорідку з олією.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити з двох боків до золотистої скоринки, потім додати трохи води, накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні ще 10 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.