Царські пальчики — рецепт замість котлет, що підкорює з першої спроби

"Царські пальчики" — рецепт замість котлет на 5+, виходить 16 шт.
"Царські пальчики" — це страва, яку точно оцінять усі, хто любить соковите м’ясо та домашній смак. Готуються вони швидко, з простих продуктів, а результат — ніжні всередині, ароматні зовні, з апетитною скоринкою. Ідеальний варіант замість звичних котлет — страва виходить святковою навіть у будній день.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
"Царські пальчики" — простий рецепт замість котлет
Вам знадобиться:
- м’ясний фарш — 600 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- картопля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, спеції — до свого смаку;
- борошно — 3–4 ст. л. (для панірування).
Для кляру:
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- молоко — 100 мл;
- борошно — 120 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
У глибокій мисці натерти моркву, цибулю та картоплю, пропустити часник через прес.
Додати фарш, сіль і спеції, добре перемішати до однорідності. З отриманої маси сформувати порційні ковбаски, обваляти їх у борошні.
Приготувати кляр: у мисці збити яйця зі сметаною, молоком, борошном і сіллю — до гладкої консистенції без грудочок. Кожен "пальчик" занурити в кляр і викласти на розігріту сковорідку з олією.
Обсмажити з двох боків до золотистої скоринки, потім додати трохи води, накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні ще 10 хвилин.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!