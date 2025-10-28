Відео
Дата публікації: 28 жовтня 2025 14:55
Оновлено: 19:24
Домашні котлети за класичним рецептом — як приготувати найсоковитіший обід
Домашні котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Котлети — це страва, яку люблять усі. Але щоб вони були по-справжньому соковитими та ніжними, потрібно знати один простий секрет. Цей перевірений рецепт допоможе приготувати найсмачніший обід для всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • м’ясо (свинина або яловичина) — 600 г;
  • картопля — 1 шт.;
  • цибуля — 1 середня головка;
  • хліб — 2 скибочки;
  • молоко — 50 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль, перець, сушений часник — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Охолоджене м’ясо нарізати шматочками й пропустити через м’ясорубку. Разом із ним перекрутити сиру картоплю — саме вона зробить котлети м’якими й ніжними.

рецепт смачних котлет
Приготування фаршу. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю попередньо злегка обсмажити до прозорості, щоб зникла гіркота, після чого теж подрібнити через м’ясорубку. Хліб замочити в молоці, відтиснути та додати до фаршу.

як приготувати смачні котлети
Фарш та хліб. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйце, сіль, перець і трохи сушеного часнику. Добре вимісити масу руками, щоб усі компоненти рівномірно з’єдналися. Залишити фарш у холодильнику на 20 хвилин — це допоможе котлетам краще тримати форму. Змоченими у воді руками сформувати котлети, обкачати їх у борошні. Обсмажити з обох боків на розігрітій олії до золотистої скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності кілька хвилин на малому вогні.

перевірений рецепт котлет
Котлети на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові котлети викласти на тарілку, дати відпочити кілька хвилин і подавати з улюбленим гарніром — пюре, кашею чи тушкованими овочами.

рецепт смажених котлет
Смажені котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Щоб котлети залишались соковитими навіть після повторного підігріву, збризніть їх невеликою кількістю бульйону або води та накрийте кришкою — вони стануть м’якими, як щойно зі сковороди.

Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
