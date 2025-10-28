Домашні котлети за класичним рецептом — як приготувати найсоковитіший обід

Рецепт котлет — секрет приготування найсмачнішого обіду
Котлети — це страва, яку люблять усі. Але щоб вони були по-справжньому соковитими та ніжними, потрібно знати один простий секрет. Цей перевірений рецепт допоможе приготувати найсмачніший обід для всієї родини.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- м’ясо (свинина або яловичина) — 600 г;
- картопля — 1 шт.;
- цибуля — 1 середня головка;
- хліб — 2 скибочки;
- молоко — 50 мл;
- яйце — 1 шт.;
- сіль, перець, сушений часник — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Охолоджене м’ясо нарізати шматочками й пропустити через м’ясорубку. Разом із ним перекрутити сиру картоплю — саме вона зробить котлети м’якими й ніжними.
Цибулю попередньо злегка обсмажити до прозорості, щоб зникла гіркота, після чого теж подрібнити через м’ясорубку. Хліб замочити в молоці, відтиснути та додати до фаршу.
Додати яйце, сіль, перець і трохи сушеного часнику. Добре вимісити масу руками, щоб усі компоненти рівномірно з’єдналися. Залишити фарш у холодильнику на 20 хвилин — це допоможе котлетам краще тримати форму. Змоченими у воді руками сформувати котлети, обкачати їх у борошні. Обсмажити з обох боків на розігрітій олії до золотистої скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності кілька хвилин на малому вогні.
Готові котлети викласти на тарілку, дати відпочити кілька хвилин і подавати з улюбленим гарніром — пюре, кашею чи тушкованими овочами.
Щоб котлети залишались соковитими навіть після повторного підігріву, збризніть їх невеликою кількістю бульйону або води та накрийте кришкою — вони стануть м’якими, як щойно зі сковороди.
