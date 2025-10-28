Домашние котлеты по классическому рецепту — как приготовить самый сочный обед

Домашние котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Котлеты — это блюдо, которое любят все. Но чтобы они были по-настоящему сочными и нежными, нужно знать один простой секрет. Этот проверенный рецепт поможет приготовить самый вкусный обед для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мясо (свинина или говядина) — 600 г;

картофель — 1 шт.;

лук — 1 средняя головка;

хлеб — 2 ломтика;

молоко — 50 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец, сушеный чеснок — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Охлажденное мясо нарезать кусочками и пропустить через мясорубку. Вместе с ним перекрутить сырой картофель — именно он сделает котлеты мягкими и нежными.

Приготовление фарша. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук предварительно слегка обжарить до прозрачности, чтобы исчезла горечь, после чего тоже измельчить через мясорубку. Хлеб замочить в молоке, отжать и добавить к фаршу.

Фарш и хлеб. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яйцо, соль, перец и немного сушеного чеснока. Хорошо вымесить массу руками, чтобы все компоненты равномерно соединились. Оставить фарш в холодильнике на 20 минут — это поможет котлетам лучше держать форму. Смоченными в воде руками сформировать котлеты, обвалять их в муке. Обжарить с обеих сторон на разогретом масле до золотистой корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности несколько минут на малом огне.

Котлеты на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые котлеты выложить на тарелку, дать отдохнуть несколько минут и подавать с любимым гарниром — пюре, кашей или тушеными овощами.

Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Чтобы котлеты оставались сочными даже после повторного подогрева, сбрызните их небольшим количеством бульона или воды и накройте крышкой — они станут мягкими, как только что со сковороды.

