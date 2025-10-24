Видео
Куриные котлеты, которые не нужно лепить — необходимо 500 г фарша

Куриные котлеты, которые не нужно лепить — необходимо 500 г фарша

Дата публикации 24 октября 2025 14:44
обновлено: 12:12
Куриные котлеты без лепки — простой рецепт приготовления сочных домашних котлет
Куриные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Если не любите возиться с лепкой котлет — этот рецепт именно для вас. Минимум усилий, привычные продукты и максимум вкуса. Яблоко делает их мягкими, манка воздушными, а каждый кусочек просто тает во рту. Идеальное блюдо для быстрого, домашнего и вкусного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • фарш мясной (куриный или смешанный) — 500 г;
  • яблоко кислое — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • манная крупа — 2-3 ст. л.;
  • молоко или вода — 50 мл.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Манку залить теплым молоком или водой и оставить на несколько минут, чтобы она набухла.

рецепт котлет
Фарш и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук измельчить, а яблоко натереть на крупной терке — оно придаст котлетам нежности и приятной сочности.

рецепт котлет з яблуком
Фарш и натертое яблоко. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске смешать фарш, яблоко, лук, яйцо, набухшую манку, соль и перец. Хорошо вымешать — фарш должен быть мягким и немного влажным.

рецепт котлет з куркою та яблуками
Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретую сковороду налить растительное масло. Выкладывать фарш столовой ложкой, формируя котлеты просто на сковороде без лепки. Жарить с обеих сторон до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
