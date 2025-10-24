Куриные котлеты без лепки — простой рецепт приготовления сочных домашних котлет

Куриные котлеты, которые не нужно лепить — необходимо 500 г фарша
Если не любите возиться с лепкой котлет — этот рецепт именно для вас. Минимум усилий, привычные продукты и максимум вкуса. Яблоко делает их мягкими, манка воздушными, а каждый кусочек просто тает во рту. Идеальное блюдо для быстрого, домашнего и вкусного ужина.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- фарш мясной (куриный или смешанный) — 500 г;
- яблоко кислое — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- манная крупа — 2-3 ст. л.;
- молоко или вода — 50 мл.;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Манку залить теплым молоком или водой и оставить на несколько минут, чтобы она набухла.
Лук измельчить, а яблоко натереть на крупной терке — оно придаст котлетам нежности и приятной сочности.
В большой миске смешать фарш, яблоко, лук, яйцо, набухшую манку, соль и перец. Хорошо вымешать — фарш должен быть мягким и немного влажным.
На разогретую сковороду налить растительное масло. Выкладывать фарш столовой ложкой, формируя котлеты просто на сковороде без лепки. Жарить с обеих сторон до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне.
