Куриные котлеты без лепки — простой рецепт приготовления сочных домашних котлет

Куриные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Если не любите возиться с лепкой котлет — этот рецепт именно для вас. Минимум усилий, привычные продукты и максимум вкуса. Яблоко делает их мягкими, манка воздушными, а каждый кусочек просто тает во рту. Идеальное блюдо для быстрого, домашнего и вкусного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

фарш мясной (куриный или смешанный) — 500 г;

яблоко кислое — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

манная крупа — 2-3 ст. л.;

молоко или вода — 50 мл.;

соль, черный перец — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Манку залить теплым молоком или водой и оставить на несколько минут, чтобы она набухла.

Фарш и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук измельчить, а яблоко натереть на крупной терке — оно придаст котлетам нежности и приятной сочности.

Фарш и натертое яблоко. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске смешать фарш, яблоко, лук, яйцо, набухшую манку, соль и перец. Хорошо вымешать — фарш должен быть мягким и немного влажным.

Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретую сковороду налить растительное масло. Выкладывать фарш столовой ложкой, формируя котлеты просто на сковороде без лепки. Жарить с обеих сторон до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне.

