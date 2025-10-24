Відео
Дата публікації: 24 жовтня 2025 14:44
Оновлено: 12:12
Курячі котлети без ліплення — простий рецепт приготування соковитих домашніх котлет
Курячі котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо не любите возитися з ліпленням котлет — цей рецепт саме для вас. Мінімум зусиль, звичні продукти й максимум смаку. Яблуко робить їх м’якими, манка повітряними, а кожен шматочок просто тане в роті. Ідеальна страва для швидкої, домашньої та смачної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • фарш м’ясний (курячий або змішаний) — 500 г;
  • яблуко кисле — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • манна крупа — 2–3 ст. л.;
  • молоко або вода — 50 мл;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Манку залити теплим молоком або водою й залишити на кілька хвилин, щоб вона набухла.

рецепт котлет
Фарш та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю подрібнити, а яблуко натерти на великій тертці — воно додасть котлетам ніжності та приємної соковитості.

рецепт котлет з яблуком
Фарш та натерте яблуко. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці змішати фарш, яблуко, цибулю, яйце, набухлу манку, сіль і перець. Добре вимішати — фарш має бути м’яким і трохи вологим.

рецепт котлет з куркою та яблуками
Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігріту сковороду налити олію. Викладати фарш столовою ложкою, формуючи котлети просто на пательні без ліплення. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності на слабкому вогні.

Вечеря рецепт курка котлети м'ясний фарш обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
