Курячі котлети без ліплення — простий рецепт приготування соковитих домашніх котлет

Курячі котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо не любите возитися з ліпленням котлет — цей рецепт саме для вас. Мінімум зусиль, звичні продукти й максимум смаку. Яблуко робить їх м’якими, манка повітряними, а кожен шматочок просто тане в роті. Ідеальна страва для швидкої, домашньої та смачної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

фарш м’ясний (курячий або змішаний) — 500 г;

яблуко кисле — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

манна крупа — 2–3 ст. л.;

молоко або вода — 50 мл;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Манку залити теплим молоком або водою й залишити на кілька хвилин, щоб вона набухла.

Фарш та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю подрібнити, а яблуко натерти на великій тертці — воно додасть котлетам ніжності та приємної соковитості.

Фарш та натерте яблуко. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці змішати фарш, яблуко, цибулю, яйце, набухлу манку, сіль і перець. Добре вимішати — фарш має бути м’яким і трохи вологим.

Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігріту сковороду налити олію. Викладати фарш столовою ложкою, формуючи котлети просто на пательні без ліплення. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності на слабкому вогні.

