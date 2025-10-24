Курячі котлети без ліплення — простий рецепт приготування соковитих домашніх котлет

Курячі котлети, які не потрібно ліпити — знадобиться 500 г фаршу
Якщо не любите возитися з ліпленням котлет — цей рецепт саме для вас. Мінімум зусиль, звичні продукти й максимум смаку. Яблуко робить їх м’якими, манка повітряними, а кожен шматочок просто тане в роті. Ідеальна страва для швидкої, домашньої та смачної вечері.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- фарш м’ясний (курячий або змішаний) — 500 г;
- яблуко кисле — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- манна крупа — 2–3 ст. л.;
- молоко або вода — 50 мл;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Манку залити теплим молоком або водою й залишити на кілька хвилин, щоб вона набухла.
Цибулю подрібнити, а яблуко натерти на великій тертці — воно додасть котлетам ніжності та приємної соковитості.
У великій мисці змішати фарш, яблуко, цибулю, яйце, набухлу манку, сіль і перець. Добре вимішати — фарш має бути м’яким і трохи вологим.
На розігріту сковороду налити олію. Викладати фарш столовою ложкою, формуючи котлети просто на пательні без ліплення. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності на слабкому вогні.
