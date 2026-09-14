Угорський салат із солодкого перцю на зиму: ароматна овочева заготівля без стерилізації

Угорський салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей овочевий салат готується без стерилізації, а з вказаної кількості продуктів виходить близько 11 банок по 500 мл. Перець залишається соковитим і добре поєднується з тушкованими овочами. Таку заготівлю взимку можна подавати до м’яса, картоплі чи будь-якого гарніру.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

солодкий перець — 3 кг;

помідори — 1 кг;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

томатний соус "Сацебелі" — 500 г;

олія — 200 мл;

часник — 50 г;

сіль — 2 ст. ложки (50 г);

цукор — 4 ст. ложки (100 г);

оцет 9% — 3 ст. ложки (50 мл).

Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перець очистити від насіння та нарізати великими шматочками. Помідори пропустити через м’ясорубку, цибулю нарізати пір’ям, моркву натерти соломкою. У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву та готувати ще 5 хвилин. Додати подрібнені помідори, довести до кипіння та тушкувати під кришкою 20 хвилин. Додати перець, через 2 хвилини перемішати, всипати сіль і цукор та додати соус "Сацебелі". Після закипання тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин. Додати нарізаний часник і оцет, перемішати та готувати ще 5 хвилин. Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки, закрити прокип’яченими кришками, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.

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