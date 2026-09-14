Угорський салат із солодкого перцю на зиму: ароматна овочева заготівля без стерилізації

Угорський салат смачніший за лечо: рецепт на зиму без стерилізації
Цей овочевий салат готується без стерилізації, а з вказаної кількості продуктів виходить близько 11 банок по 500 мл. Перець залишається соковитим і добре поєднується з тушкованими овочами. Таку заготівлю взимку можна подавати до м’яса, картоплі чи будь-якого гарніру.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- солодкий перець — 3 кг;
- помідори — 1 кг;
- морква — 1 кг;
- цибуля — 1 кг;
- томатний соус "Сацебелі" — 500 г;
- олія — 200 мл;
- часник — 50 г;
- сіль — 2 ст. ложки (50 г);
- цукор — 4 ст. ложки (100 г);
- оцет 9% — 3 ст. ложки (50 мл).
Спосіб приготування
- Перець очистити від насіння та нарізати великими шматочками.
- Помідори пропустити через м’ясорубку, цибулю нарізати пір’ям, моркву натерти соломкою.
- У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву та готувати ще 5 хвилин.
- Додати подрібнені помідори, довести до кипіння та тушкувати під кришкою 20 хвилин.
- Додати перець, через 2 хвилини перемішати, всипати сіль і цукор та додати соус "Сацебелі".
- Після закипання тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин.
- Додати нарізаний часник і оцет, перемішати та готувати ще 5 хвилин.
- Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки, закрити прокип’яченими кришками, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.
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