Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Угорський салат смачніший за лечо: рецепт на зиму без стерилізації

Угорський салат смачніший за лечо: рецепт на зиму без стерилізації

Ua ru
14 вересня 2026 21:04
Угорський салат із солодкого перцю на зиму: ароматна овочева заготівля без стерилізації
Угорський салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей овочевий салат готується без стерилізації, а з вказаної кількості продуктів виходить близько 11 банок по 500 мл. Перець залишається соковитим і добре поєднується з тушкованими овочами. Таку заготівлю взимку можна подавати до м’яса, картоплі чи будь-якого гарніру.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • солодкий перець — 3 кг;
  • помідори — 1 кг;
  • морква — 1 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • томатний соус "Сацебелі" — 500 г;
  • олія — 200 мл;
  • часник — 50 г;
  • сіль — 2 ст. ложки (50 г);
  • цукор — 4 ст. ложки (100 г);
  • оцет 9% — 3 ст. ложки (50 мл).
рецепт заготовки з перцю на зиму
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець очистити від насіння та нарізати великими шматочками.
  2. Помідори пропустити через м’ясорубку, цибулю нарізати пір’ям, моркву натерти соломкою.
  3. У каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву та готувати ще 5 хвилин.
  4. Додати подрібнені помідори, довести до кипіння та тушкувати під кришкою 20 хвилин.
  5. Додати перець, через 2 хвилини перемішати, всипати сіль і цукор та додати соус "Сацебелі".
  6. Після закипання тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин.
  7. Додати нарізаний часник і оцет, перемішати та готувати ще 5 хвилин.
  8. Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки, закрити прокип’яченими кришками, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму. 

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026. 

Читайте також:

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці. 

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %. 

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.

консервація рецепт заготівля на зиму лечо з болгарським перцем
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації