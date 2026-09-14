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Главная Вкус Венгерский салат вкуснее лечо: рецепт на зиму без стерилизации

Венгерский салат вкуснее лечо: рецепт на зиму без стерилизации

Ua ru
14 сентября 2026 21:04
Венгерский салат из сладкого перца на зиму: ароматная овощная заготовка без стерилизации
Венгерский салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот овощной салат готовится без стерилизации, а из указанного количества продуктов получается около 11 банок по 500 мл. Перец остается сочным и хорошо сочетается с тушеными овощами. Такую заготовку зимой можно подавать к мясу, картофелю или любому гарниру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сладкий перец — 3 кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • томатный соус «Сацебели» — 500 г;
  • растительное масло — 200 мл;
  • чеснок — 50 г;
  • соль — 2 ст. ложки (50 г);
  • сахар — 4 ст. ложки (100 г);
  • уксус 9% — 3 ст. ложки (50 мл).
рецепт заготовки з перцю на зиму
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец очистить от семян и нарезать крупными кусочками.
  2. Помидоры пропустить через мясорубку, лук нарезать перьями, морковь натереть соломкой.
  3. В кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь и готовить ещё 5 минут.
  4. Добавить измельченные помидоры, довести до кипения и тушить под крышкой 20 минут.
  5. Добавить перец, через 2 минуты перемешать, всыпать соль и сахар и добавить соус "Сацебели".
  6. После закипания тушить на слабом огне 15 минут.
  7. Добавить нарезанный чеснок и уксус, перемешать и готовить ещё 5 минут.
  8. Горячий салат разложить по стерилизованным банкам, закрыть прокипяченными крышками, накрыть одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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