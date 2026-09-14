Венгерский салат из сладкого перца на зиму: ароматная овощная заготовка без стерилизации

Венгерский салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот овощной салат готовится без стерилизации, а из указанного количества продуктов получается около 11 банок по 500 мл. Перец остается сочным и хорошо сочетается с тушеными овощами. Такую заготовку зимой можно подавать к мясу, картофелю или любому гарниру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сладкий перец — 3 кг;

помидоры — 1 кг;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

томатный соус «Сацебели» — 500 г;

растительное масло — 200 мл;

чеснок — 50 г;

соль — 2 ст. ложки (50 г);

сахар — 4 ст. ложки (100 г);

уксус 9% — 3 ст. ложки (50 мл).

Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Перец очистить от семян и нарезать крупными кусочками. Помидоры пропустить через мясорубку, лук нарезать перьями, морковь натереть соломкой. В кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь и готовить ещё 5 минут. Добавить измельченные помидоры, довести до кипения и тушить под крышкой 20 минут. Добавить перец, через 2 минуты перемешать, всыпать соль и сахар и добавить соус "Сацебели". После закипания тушить на слабом огне 15 минут. Добавить нарезанный чеснок и уксус, перемешать и готовить ещё 5 минут. Горячий салат разложить по стерилизованным банкам, закрыть прокипяченными крышками, накрыть одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

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