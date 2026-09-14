Венгерский салат из сладкого перца на зиму: ароматная овощная заготовка без стерилизации

Венгерский салат вкуснее лечо: рецепт на зиму без стерилизации
Этот овощной салат готовится без стерилизации, а из указанного количества продуктов получается около 11 банок по 500 мл. Перец остается сочным и хорошо сочетается с тушеными овощами. Такую заготовку зимой можно подавать к мясу, картофелю или любому гарниру.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сладкий перец — 3 кг;
- помидоры — 1 кг;
- морковь — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- томатный соус «Сацебели» — 500 г;
- растительное масло — 200 мл;
- чеснок — 50 г;
- соль — 2 ст. ложки (50 г);
- сахар — 4 ст. ложки (100 г);
- уксус 9% — 3 ст. ложки (50 мл).
Способ приготовления
- Перец очистить от семян и нарезать крупными кусочками.
- Помидоры пропустить через мясорубку, лук нарезать перьями, морковь натереть соломкой.
- В кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь и готовить ещё 5 минут.
- Добавить измельченные помидоры, довести до кипения и тушить под крышкой 20 минут.
- Добавить перец, через 2 минуты перемешать, всыпать соль и сахар и добавить соус "Сацебели".
- После закипания тушить на слабом огне 15 минут.
- Добавить нарезанный чеснок и уксус, перемешать и готовить ещё 5 минут.
- Горячий салат разложить по стерилизованным банкам, закрыть прокипяченными крышками, накрыть одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
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