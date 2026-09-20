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Головна Смак Універсальна заготовка на зиму: 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг перцю

Універсальна заготовка на зиму: 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг перцю

Ua ru
20 вересня 2026 01:04
Квасоля з овочами на зиму: ситна заготовка для супу та гарнірів
Універсальна заготовка. Фото: smachnenke.com.ua

Ця овочева заготовка виручить, коли потрібно швидко приготувати ситну домашню страву. Квасоля добре поєднується з томатною заливкою, морквою, цибулею та солодким перцем, а готову консервацію зручно зберігати порційно.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • суха квасоля — 6 склянок;
  • томатний сік — 3 л;
  • морква — 1 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • солодкий перець — 1 кг;
  • олія — 500 мл.;
  • цукор — 500 мл.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • оцет — 400 мл.
рецепт заготовки на зиму з квасолею
Квасоля з овочами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Квасолю замочити на ніч, промити та відварити у чистій воді приблизно 40 хвилин, після чого воду злити.
  2. Перекласти квасолю у велику каструлю, залити томатним соком, додати натерту моркву, нарізану цибулю та солодкий перець.
  3. Додати олію, додати цукор і сіль, перемішати та тушкувати на слабкому вогні 40 хвилин.
  4. Додати оцет і готувати ще 10 хвилин. Гарячу суміш розкласти у простерилізовані банки по 500 мл, накрити кришками та стерилізувати 15 хвилин.
  5. Герметично закрити, перевернути й залишити до повного охолодження.

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консервація рецепт заготівля на зиму заправка для борщу
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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