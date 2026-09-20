Квасоля з овочами на зиму: ситна заготовка для супу та гарнірів

Універсальна заготовка. Фото: smachnenke.com.ua

Ця овочева заготовка виручить, коли потрібно швидко приготувати ситну домашню страву. Квасоля добре поєднується з томатною заливкою, морквою, цибулею та солодким перцем, а готову консервацію зручно зберігати порційно.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

суха квасоля — 6 склянок;

томатний сік — 3 л;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

олія — 500 мл.;

цукор — 500 мл.;

сіль — 2 ст. л.;

оцет — 400 мл.

Квасоля з овочами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Квасолю замочити на ніч, промити та відварити у чистій воді приблизно 40 хвилин, після чого воду злити. Перекласти квасолю у велику каструлю, залити томатним соком, додати натерту моркву, нарізану цибулю та солодкий перець. Додати олію, додати цукор і сіль, перемішати та тушкувати на слабкому вогні 40 хвилин. Додати оцет і готувати ще 10 хвилин. Гарячу суміш розкласти у простерилізовані банки по 500 мл, накрити кришками та стерилізувати 15 хвилин. Герметично закрити, перевернути й залишити до повного охолодження.

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