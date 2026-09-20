Квасоля з овочами на зиму: ситна заготовка для супу та гарнірів

Універсальна заготовка на зиму: 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг перцю
Ua ru
20 вересня 2026 01:04
Універсальна заготовка. Фото: smachnenke.com.ua
Ця овочева заготовка виручить, коли потрібно швидко приготувати ситну домашню страву. Квасоля добре поєднується з томатною заливкою, морквою, цибулею та солодким перцем, а готову консервацію зручно зберігати порційно.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- суха квасоля — 6 склянок;
- томатний сік — 3 л;
- морква — 1 кг;
- цибуля — 1 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- олія — 500 мл.;
- цукор — 500 мл.;
- сіль — 2 ст. л.;
- оцет — 400 мл.
Спосіб приготування
- Квасолю замочити на ніч, промити та відварити у чистій воді приблизно 40 хвилин, після чого воду злити.
- Перекласти квасолю у велику каструлю, залити томатним соком, додати натерту моркву, нарізану цибулю та солодкий перець.
- Додати олію, додати цукор і сіль, перемішати та тушкувати на слабкому вогні 40 хвилин.
- Додати оцет і готувати ще 10 хвилин. Гарячу суміш розкласти у простерилізовані банки по 500 мл, накрити кришками та стерилізувати 15 хвилин.
- Герметично закрити, перевернути й залишити до повного охолодження.
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