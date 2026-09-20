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Главная Вкус Универсальная заготовка на зиму: 1 кг моркови, 1 кг лука, 1 кг перца

Универсальная заготовка на зиму: 1 кг моркови, 1 кг лука, 1 кг перца

Ua ru
20 сентября 2026 01:04
Фасоль с овощами на зиму: сытная заготовка для супа и гарниров
Универсальная заготовка. Фото: smachnenke.com.ua

Эта овощная заготовка пригодится, когда нужно быстро приготовить сытное домашнее блюдо. Фасоль хорошо сочетается с томатной заливкой, морковью, луком и сладким перцем, а готовую консервацию удобно хранить порционно.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сухая фасоль — 6 стаканов;
  • томатный сок — 3 л;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • сладкий перец — 1 кг;
  • растительное масло — 500 мл.;
  • сахар — 500 мл.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • уксус — 400 мл.
рецепт заготовки на зиму з квасолею
Фасоль с овощами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Фасоль замочить на ночь, промыть и отварить в чистой воде примерно 40 минут, после чего воду слить.
  2. Переложить фасоль в большую кастрюлю, залить томатным соком, добавить натертую морковь, нарезанный лук и сладкий перец.
  3. Добавить растительное масло, сахар и соль, перемешать и тушить на слабом огне 40 минут.
  4. Добавить уксус и готовить ещё 10 минут. Горячую смесь разложить по простерилизованным банкам по 500 мл, накрыть крышками и стерилизовать 15 минут.
  5. Герметично закрыть, перевернуть и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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