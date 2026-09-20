Фасоль с овощами на зиму: сытная заготовка для супа и гарниров

Универсальная заготовка. Фото: smachnenke.com.ua

Эта овощная заготовка пригодится, когда нужно быстро приготовить сытное домашнее блюдо. Фасоль хорошо сочетается с томатной заливкой, морковью, луком и сладким перцем, а готовую консервацию удобно хранить порционно.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сухая фасоль — 6 стаканов;

томатный сок — 3 л;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

сладкий перец — 1 кг;

растительное масло — 500 мл.;

сахар — 500 мл.;

соль — 2 ст. л.;

уксус — 400 мл.

Фасоль с овощами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Фасоль замочить на ночь, промыть и отварить в чистой воде примерно 40 минут, после чего воду слить. Переложить фасоль в большую кастрюлю, залить томатным соком, добавить натертую морковь, нарезанный лук и сладкий перец. Добавить растительное масло, сахар и соль, перемешать и тушить на слабом огне 40 минут. Добавить уксус и готовить ещё 10 минут. Горячую смесь разложить по простерилизованным банкам по 500 мл, накрыть крышками и стерилизовать 15 минут. Герметично закрыть, перевернуть и оставить до полного остывания.

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