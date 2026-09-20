Фасоль с овощами на зиму: сытная заготовка для супа и гарниров

Универсальная заготовка на зиму: 1 кг моркови, 1 кг лука, 1 кг перца
Ua ru
20 сентября 2026 01:04
Универсальная заготовка. Фото: smachnenke.com.ua
Эта овощная заготовка пригодится, когда нужно быстро приготовить сытное домашнее блюдо. Фасоль хорошо сочетается с томатной заливкой, морковью, луком и сладким перцем, а готовую консервацию удобно хранить порционно.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сухая фасоль — 6 стаканов;
- томатный сок — 3 л;
- морковь — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- сладкий перец — 1 кг;
- растительное масло — 500 мл.;
- сахар — 500 мл.;
- соль — 2 ст. л.;
- уксус — 400 мл.
Способ приготовления
- Фасоль замочить на ночь, промыть и отварить в чистой воде примерно 40 минут, после чего воду слить.
- Переложить фасоль в большую кастрюлю, залить томатным соком, добавить натертую морковь, нарезанный лук и сладкий перец.
- Добавить растительное масло, сахар и соль, перемешать и тушить на слабом огне 40 минут.
- Добавить уксус и готовить ещё 10 минут. Горячую смесь разложить по простерилизованным банкам по 500 мл, накрыть крышками и стерилизовать 15 минут.
- Герметично закрыть, перевернуть и оставить до полного остывания.
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