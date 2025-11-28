Вафельний торт з крабовими паличками на новий рік 2026 — рецепт закуски

Вафельний торт. Фото: кадр з відео

Вафельний торт з крабовими паличками — це святкова закуска, яка завжди стає хітом на столі. Соковита начинка зі сиру, яєць і крабових паличок, ніжно з’єднана майонезом, пропитає хрусткі вафельні коржі та подарує яскравий смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

вафельні коржі — 5–6 шт.;

твердий сир — 100 г;

варені яйця — 2–3 шт.;

крабові палички — 200 г;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — щіпка;

гострий перець — щіпка (за бажанням);

петрушка для прикраси.

Спосіб приготування

Для начинки натерти твердий сир на дрібній тертці. Потім так само натерти варені яйця та крабові палички. Якщо палички заморожені, їх легше тримати в руках і натирати.

Крабові палички. Фото: кадр з відео

Додати сіль, чорний перець і гострий перець для пікантності. Ввести майонез і ретельно перемішати до однорідної маси. Майонез додавайте обережно, щоб вафельні коржі не розмокли.

Вафлі та начинка. Фото: кадр з відео

На кожен корж викласти приблизно столову ложку начинки з гіркою. Розподілити по всій поверхні коржа, промазуючи краї. Накрити наступним коржем і повторювати процедуру, поки не закінчаться всі коржі та начинка.

Торт з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Готовий торт загорнути у харчову плівку і залишити в холодильнику на 1 годину для просочення. Залишок начинки та кілька крабових паличок використати для прикраси верхнього шару.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.