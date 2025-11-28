Відео
Вафельний торт з крабовими паличками — проста і смачна закуска

Вафельний торт з крабовими паличками — проста і смачна закуска

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 13:14
Вафельний торт з крабовими паличками на новий рік 2026 — рецепт закуски
Вафельний торт. Фото: кадр з відео

Вафельний торт з крабовими паличками — це святкова закуска, яка завжди стає хітом на столі. Соковита начинка зі сиру, яєць і крабових паличок, ніжно з’єднана майонезом, пропитає хрусткі вафельні коржі та подарує яскравий смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • вафельні коржі — 5–6 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • варені яйця — 2–3 шт.;
  • крабові палички — 200 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — щіпка;
  • гострий перець — щіпка (за бажанням);
  • петрушка для прикраси.

Спосіб приготування

Для начинки натерти твердий сир на дрібній тертці. Потім так само натерти варені яйця та крабові палички. Якщо палички заморожені, їх легше тримати в руках і натирати.

рецепт вафельного торта
Крабові палички. Фото: кадр з відео

Додати сіль, чорний перець і гострий перець для пікантності. Ввести майонез і ретельно перемішати до однорідної маси. Майонез додавайте обережно, щоб вафельні коржі не розмокли.

рецепт закусочного торта
Вафлі та начинка. Фото: кадр з відео

На кожен корж викласти приблизно столову ложку начинки з гіркою. Розподілити по всій поверхні коржа, промазуючи краї. Накрити наступним коржем і повторювати процедуру, поки не закінчаться всі коржі та начинка.

рецепт вафельного торта з крабовими паличками
Торт з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Готовий торт загорнути у харчову плівку і залишити в холодильнику на 1 годину для просочення. Залишок начинки та кілька крабових паличок використати для прикраси верхнього шару.

рецепт вафлі крабові палички крабовий салат закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
