Вафельный торт с крабовыми палочками на новый год 2026 — рецепт закуски

Вафельный торт с крабовыми палочками — простая и вкусная закуска
Вафельный торт с крабовыми палочками — это праздничная закуска, которая всегда становится хитом на столе. Сочная начинка из сыра, яиц и крабовых палочек, нежно соединенная майонезом, пропитает хрустящие вафельные коржи и подарит яркий вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- вафельные коржи — 5-6 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- вареные яйца — 2-3 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — щепотка;
- острый перец — щепотка (по желанию);
- петрушка для украшения.
Способ приготовления
Для начинки натереть твердый сыр на мелкой терке. Затем так же натереть вареные яйца и крабовые палочки. Если палочки замороженные, их легче держать в руках и натирать.
Добавить соль, черный перец и острый перец для пикантности. Ввести майонез и тщательно перемешать до однородной массы. Майонез добавляйте осторожно, чтобы вафельные лепешки не размокли.
На каждый корж выложить примерно столовую ложку начинки с горкой. Распределить по всей поверхности коржа, промазывая края. Накрыть следующим коржом и повторять процедуру, пока не закончатся все коржи и начинка.
Готовый торт завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 1 час для пропитки. Остаток начинки и несколько крабовых палочек использовать для украшения верхнего слоя.
