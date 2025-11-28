Вафельный торт с крабовыми палочками на новый год 2026 — рецепт закуски

Вафельный торт. Фото: кадр из видео

Вафельный торт с крабовыми палочками — это праздничная закуска, которая всегда становится хитом на столе. Сочная начинка из сыра, яиц и крабовых палочек, нежно соединенная майонезом, пропитает хрустящие вафельные коржи и подарит яркий вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

вафельные коржи — 5-6 шт.;

твердый сыр — 100 г;

вареные яйца — 2-3 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — щепотка;

острый перец — щепотка (по желанию);

петрушка для украшения.

Способ приготовления

Для начинки натереть твердый сыр на мелкой терке. Затем так же натереть вареные яйца и крабовые палочки. Если палочки замороженные, их легче держать в руках и натирать.

Крабовые палочки. Фото: кадр из видео

Добавить соль, черный перец и острый перец для пикантности. Ввести майонез и тщательно перемешать до однородной массы. Майонез добавляйте осторожно, чтобы вафельные лепешки не размокли.

Вафли и начинка. Фото: кадр из видео

На каждый корж выложить примерно столовую ложку начинки с горкой. Распределить по всей поверхности коржа, промазывая края. Накрыть следующим коржом и повторять процедуру, пока не закончатся все коржи и начинка.

Торт с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Готовый торт завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 1 час для пропитки. Остаток начинки и несколько крабовых палочек использовать для украшения верхнего слоя.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.