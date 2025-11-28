Видео
Видео

Вафельный торт с крабовыми палочками — простая и вкусная закуска

Вафельный торт с крабовыми палочками — простая и вкусная закуска

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 13:14
Вафельный торт с крабовыми палочками на новый год 2026 — рецепт закуски
Вафельный торт. Фото: кадр из видео

Вафельный торт с крабовыми палочками — это праздничная закуска, которая всегда становится хитом на столе. Сочная начинка из сыра, яиц и крабовых палочек, нежно соединенная майонезом, пропитает хрустящие вафельные коржи и подарит яркий вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • вафельные коржи — 5-6 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • вареные яйца — 2-3 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — щепотка;
  • острый перец — щепотка (по желанию);
  • петрушка для украшения.

Способ приготовления

Для начинки натереть твердый сыр на мелкой терке. Затем так же натереть вареные яйца и крабовые палочки. Если палочки замороженные, их легче держать в руках и натирать.

рецепт вафельного торта
Крабовые палочки. Фото: кадр из видео

Добавить соль, черный перец и острый перец для пикантности. Ввести майонез и тщательно перемешать до однородной массы. Майонез добавляйте осторожно, чтобы вафельные лепешки не размокли.

рецепт закусочного торта
Вафли и начинка. Фото: кадр из видео

На каждый корж выложить примерно столовую ложку начинки с горкой. Распределить по всей поверхности коржа, промазывая края. Накрыть следующим коржом и повторять процедуру, пока не закончатся все коржи и начинка.

рецепт вафельного торта з крабовими паличками
Торт с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Готовый торт завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 1 час для пропитки. Остаток начинки и несколько крабовых палочек использовать для украшения верхнего слоя.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
