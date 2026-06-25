Варення з кабачків з лимоном та апельсином: рецепт заготовки на зиму

Варення з кабачків. Фото: stotinka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Звичайні кабачки можуть перетворитися на вишуканий десерт із тропічним ароматом. Завдяки поєднанню з лимоном та апельсином варення набуває яскравого смаку, красивого кольору та ніжної текстури. Це ідеальний рецепт для тих, хто любить незвичні домашні заготовки на зиму.

Рецепт опублікували Stotinka.com.ua, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 3 кг;

цукор — 2,5 кг;

лимони — 2 шт.;

апельсини — 1,5 кг.

Варення з кабачків та лимонів. Фото: stotinka.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки та цитрусові ретельно промити, очистити від шкірки та насіння. Кабачки натерти або дрібно нарізати, апельсини та лимони подрібнити блендером до пюре. З’єднати кабачкову масу з цитрусовим пюре, додати цукор і ретельно перемішати. Поставити суміш на повільний вогонь, довести до кипіння та варити приблизно 1 годину, періодично помішуючи. Потім зняти з вогню, охолодити та повторити варіння ще раз. Готове гаряче варення розлити у стерилізовані банки та щільно закрити кришками.

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