Вінегрет по-новому — рецепт приготування яскравого бурякового салату з фото

Вінегрет по-новому. Фото: smachnenke.com.ua

Цей вінегрет по-новому змінить ваше уявлення про звичний буряковий салат. Завдяки маринованій цибулі, ніжній квасолі та хрустким огірочкам страва виходить особливо свіжою та ароматною. Яскраві кольори й гармонійний смак роблять її ідеальною для осінньо-зимового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

буряк варений — 2 шт. (приблизно 600 г);

солоні огірки — 200 г;

консервована квасоля — 200 г;

цибуля ріпчаста (краще червона) — 1 шт.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

свіжа петрушка або кріп — кілька гілочок.

Для маринаду:

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 9% — 3 ст. л.;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Підготувати цибулю. Нарізати її тонкими півкільцями. У невеликій мисці змішати воду, оцет, сіль і цукор, залити цибулю маринадом і залишити на 20 хвилин. Завдяки цьому вона стане ніжною, без гіркоти, з приємним солодко-кислим присмаком.

Цибуля та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк очистити та нарізати кубиками або тонкою соломкою. Солоні огірки нарізати аналогічно. У великій мисці з’єднати буряк, огірки, квасолю без рідини та відціджену мариновану цибулю. Додати рослинну олію, посолити, поперчити й обережно перемішати, щоб шматочки буряка не втратили форму.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею прикрасити дрібно нарізаною зеленню. Салат виходить соковитим, ароматним і збалансованим до свого смаку — ідеальне поєднання для обіду чи вечері.

