Винегрет по-новому — рецепт приготовления яркого свекольного салата с фото

Винегрет по-новому — салат со свеклой, влюбляет с первой ложки
Этот винегрет по-новому изменит ваше представление о привычном свекольном салате. Благодаря маринованному луку, нежной фасоли и хрустящим огурчикам блюдо получается особенно свежим и ароматным. Яркие цвета и гармоничный вкус делают его идеальным для осенне-зимнего стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла вареная — 2 шт. (примерно 600 г);
- соленые огурцы — 200 г;
- консервированная фасоль — 200 г;
- лук репчатый (лучше красный) — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- свежая петрушка или укроп — несколько веточек.
Для маринада:
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 3 ст. л.;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
Подготовить лук для запекания. Нарезать его тонкими полукольцами. В небольшой миске смешать воду, уксус, соль и сахар, залить лук маринадом и оставить на 20 минут. Благодаря этому он станет нежным, без горечи, с приятным сладко-кислым привкусом.
Свеклу очистить и нарезать кубиками или тонкой соломкой. Соленые огурцы нарезать аналогично. В большой миске соединить свеклу, огурцы, фасоль без жидкости и отцеженный маринованный лук. Добавить растительное масло, посолить, поперчить и осторожно перемешать, чтобы кусочки свеклы не потеряли форму.
Перед подачей украсить мелко нарезанной зеленью. Салат получается сочным, ароматным и сбалансированным по своему вкусу — идеальное сочетание для обеда или ужина.
