Винегрет по-новому — рецепт приготовления яркого свекольного салата с фото

Винегрет по-новому. Фото: smachnenke.com.ua

Этот винегрет по-новому изменит ваше представление о привычном свекольном салате. Благодаря маринованному луку, нежной фасоли и хрустящим огурчикам блюдо получается особенно свежим и ароматным. Яркие цвета и гармоничный вкус делают его идеальным для осенне-зимнего стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свекла вареная — 2 шт. (примерно 600 г);

соленые огурцы — 200 г;

консервированная фасоль — 200 г;

лук репчатый (лучше красный) — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу;

свежая петрушка или укроп — несколько веточек.

Для маринада:

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус 9% — 3 ст. л.;

вода — 100 мл.

Способ приготовления

Подготовить лук для запекания. Нарезать его тонкими полукольцами. В небольшой миске смешать воду, уксус, соль и сахар, залить лук маринадом и оставить на 20 минут. Благодаря этому он станет нежным, без горечи, с приятным сладко-кислым привкусом.

Лук и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу очистить и нарезать кубиками или тонкой соломкой. Соленые огурцы нарезать аналогично. В большой миске соединить свеклу, огурцы, фасоль без жидкости и отцеженный маринованный лук. Добавить растительное масло, посолить, поперчить и осторожно перемешать, чтобы кусочки свеклы не потеряли форму.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей украсить мелко нарезанной зеленью. Салат получается сочным, ароматным и сбалансированным по своему вкусу — идеальное сочетание для обеда или ужина.

