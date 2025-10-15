Видео
Главная Вкус Винегрет по-новому — салат со свеклой, влюбляет с первой ложки

Винегрет по-новому — салат со свеклой, влюбляет с первой ложки

Дата публикации 15 октября 2025 12:04
Винегрет по-новому — рецепт приготовления яркого свекольного салата с фото
Винегрет по-новому. Фото: smachnenke.com.ua

Этот винегрет по-новому изменит ваше представление о привычном свекольном салате. Благодаря маринованному луку, нежной фасоли и хрустящим огурчикам блюдо получается особенно свежим и ароматным. Яркие цвета и гармоничный вкус делают его идеальным для осенне-зимнего стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла вареная — 2 шт. (примерно 600 г);
  • соленые огурцы — 200 г;
  • консервированная фасоль — 200 г;
  • лук репчатый (лучше красный) — 1 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • свежая петрушка или укроп — несколько веточек.

Для маринада:

  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 3 ст. л.;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления

Подготовить лук для запекания. Нарезать его тонкими полукольцами. В небольшой миске смешать воду, уксус, соль и сахар, залить лук маринадом и оставить на 20 минут. Благодаря этому он станет нежным, без горечи, с приятным сладко-кислым привкусом.

рецепт вінегрета по-новому
Лук и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу очистить и нарезать кубиками или тонкой соломкой. Соленые огурцы нарезать аналогично. В большой миске соединить свеклу, огурцы, фасоль без жидкости и отцеженный маринованный лук. Добавить растительное масло, посолить, поперчить и осторожно перемешать, чтобы кусочки свеклы не потеряли форму.

рецепт смачного вінегрета
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей украсить мелко нарезанной зеленью. Салат получается сочным, ароматным и сбалансированным по своему вкусу — идеальное сочетание для обеда или ужина.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт фасоль свекла винегрет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
