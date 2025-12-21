Відео
Головна Смак Вишукані міні-деруни для свята — закуска зі смачною начинкою

Вишукані міні-деруни для свята — закуска зі смачною начинкою

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 12:04
Міні-деурни з сардинами — рецепт святкової закуски
Деруни з начинкою. Фото: кадр з відео

Міні-деруни з сардинами та крем-сиром — це святкова закуска, яка виглядає ефектно і готується просто. З золотистою скоринкою, прикрашені ікрою та оливками, вони стануть прикрасою будь-якого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • картопля — 2–3 шт.;
  • борошно — 1–2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • олія рослинна — для смаження;
  • сардини в власному соку — 1 банка;
  • крем-сир — 1 ст. л.;
  • листя салату — для прикраси;
  • оливки — половинка на канапе;
  • ікра мойви або щуча ікра — до свого смаку.

Спосіб приготування

Натерти картоплю на крупній тертці, додати борошно, яйце та сіль, перемішати до однорідності та залишити на кілька хвилин, щоб маса стала густішою.

рецепт закуски з картоплі
Деруни на пательні. Фото: кадр з відео

Розігріти олію на сковороді, формувати міні-деруни за допомогою кондитерського кільця, обсмажити з одного боку, зняти кільце і продовжити смаження до золотистої скоринки. Повторити з рештою порцій.

рецепт закуски з сардинами
Сардини в тарілці. Фото: кадр з відео

Сардини розім’яти виделкою, додати крем-сир і перемішати до однорідної маси. Перекласти в кондитерський мішок і відсаджувати на деруни.

рецепт закуски на новий рік
Приготування закуски. Фото: кадр з відео

Зверху прикрасити ікрою, листям салату та половинкою оливки для кольору і святкового вигляду.

Деруни картопля рецепт закуска консерва
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
