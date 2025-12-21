Міні-деурни з сардинами — рецепт святкової закуски

Вишукані міні-деруни для свята — закуска зі смачною начинкою
Міні-деруни з сардинами та крем-сиром — це святкова закуска, яка виглядає ефектно і готується просто. З золотистою скоринкою, прикрашені ікрою та оливками, вони стануть прикрасою будь-якого столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- картопля — 2–3 шт.;
- борошно — 1–2 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — щіпка;
- олія рослинна — для смаження;
- сардини в власному соку — 1 банка;
- крем-сир — 1 ст. л.;
- листя салату — для прикраси;
- оливки — половинка на канапе;
- ікра мойви або щуча ікра — до свого смаку.
Спосіб приготування
Натерти картоплю на крупній тертці, додати борошно, яйце та сіль, перемішати до однорідності та залишити на кілька хвилин, щоб маса стала густішою.
Розігріти олію на сковороді, формувати міні-деруни за допомогою кондитерського кільця, обсмажити з одного боку, зняти кільце і продовжити смаження до золотистої скоринки. Повторити з рештою порцій.
Сардини розім’яти виделкою, додати крем-сир і перемішати до однорідної маси. Перекласти в кондитерський мішок і відсаджувати на деруни.
Зверху прикрасити ікрою, листям салату та половинкою оливки для кольору і святкового вигляду.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!