Мини-деурны с сардинами — рецепт праздничной закуски

Изысканные мини-деруны для праздника — закуска с вкусной начинкой
Мини-деруны с сардинами и крем-сыром — это праздничная закуска, которая выглядит эффектно и готовится просто. С золотистой корочкой, украшенные икрой и оливками, они станут украшением любого стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- картофель — 2-3 шт.;
- мука — 1-2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- масло растительное — для жарки;
- сардины в собственном соку — 1 банка;
- крем-сыр — 1 ст. л.;
- листья салата — для украшения;
- оливки — половинка на канапе;
- икра мойвы или щучья икра — по своему вкусу.
Способ приготовления
Натереть картофель на крупной терке, добавить муку, яйцо и соль, перемешать до однородности и оставить на несколько минут, чтобы масса стала гуще.
Разогреть масло на сковороде, формировать мини-деруны с помощью кондитерского кольца, обжарить с одной стороны, снять кольцо и продолжить жарку до золотистой корочки. Повторить с оставшимися порциями.
Сардины размять вилкой, добавить крем-сыр и перемешать до однородной массы. Переложить в кондитерский мешок и отсаживать на драники.
Сверху украсить икрой, листьями салата и половинкой оливки для цвета и праздничного вида.
