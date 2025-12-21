Мини-деурны с сардинами — рецепт праздничной закуски

Деруны с начинкой. Фото: кадр из видео

Мини-деруны с сардинами и крем-сыром — это праздничная закуска, которая выглядит эффектно и готовится просто. С золотистой корочкой, украшенные икрой и оливками, они станут украшением любого стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

картофель — 2-3 шт.;

мука — 1-2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

масло растительное — для жарки;

сардины в собственном соку — 1 банка;

крем-сыр — 1 ст. л.;

листья салата — для украшения;

оливки — половинка на канапе;

икра мойвы или щучья икра — по своему вкусу.

Способ приготовления

Натереть картофель на крупной терке, добавить муку, яйцо и соль, перемешать до однородности и оставить на несколько минут, чтобы масса стала гуще.

Деруны на сковороде. Фото: кадр из видео

Разогреть масло на сковороде, формировать мини-деруны с помощью кондитерского кольца, обжарить с одной стороны, снять кольцо и продолжить жарку до золотистой корочки. Повторить с оставшимися порциями.

Сардины в тарелке. Фото: кадр из видео

Сардины размять вилкой, добавить крем-сыр и перемешать до однородной массы. Переложить в кондитерский мешок и отсаживать на драники.

Приготовление закуски. Фото: кадр из видео

Сверху украсить икрой, листьями салата и половинкой оливки для цвета и праздничного вида.

