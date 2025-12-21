Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Изысканные мини-деруны для праздника — закуска с вкусной начинкой

Изысканные мини-деруны для праздника — закуска с вкусной начинкой

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 12:04
Мини-деурны с сардинами — рецепт праздничной закуски
Деруны с начинкой. Фото: кадр из видео

Мини-деруны с сардинами и крем-сыром — это праздничная закуска, которая выглядит эффектно и готовится просто. С золотистой корочкой, украшенные икрой и оливками, они станут украшением любого стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 2-3 шт.;
  • мука — 1-2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • масло растительное — для жарки;
  • сардины в собственном соку — 1 банка;
  • крем-сыр — 1 ст. л.;
  • листья салата — для украшения;
  • оливки — половинка на канапе;
  • икра мойвы или щучья икра — по своему вкусу.

Способ приготовления

Натереть картофель на крупной терке, добавить муку, яйцо и соль, перемешать до однородности и оставить на несколько минут, чтобы масса стала гуще.

рецепт закуски з картоплі
Деруны на сковороде. Фото: кадр из видео

Разогреть масло на сковороде, формировать мини-деруны с помощью кондитерского кольца, обжарить с одной стороны, снять кольцо и продолжить жарку до золотистой корочки. Повторить с оставшимися порциями.

рецепт закуски з сардинами
Сардины в тарелке. Фото: кадр из видео

Сардины размять вилкой, добавить крем-сыр и перемешать до однородной массы. Переложить в кондитерский мешок и отсаживать на драники.

рецепт закуски на новий рік
Приготовление закуски. Фото: кадр из видео

Сверху украсить икрой, листьями салата и половинкой оливки для цвета и праздничного вида.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

Деруны картошка рецепт закуска консерва
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации