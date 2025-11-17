Відео
Дата публікації: 17 листопада 2025 12:14
Оновлено: 12:13
Салат із прошуто та вершковим сиром — вишуканий рецепт з ресторанним смаком
Салат з прошуто. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат із прошуто та вершковим сиром виглядає настільки ефектно, що здається ресторанною стравою, хоча готується за лічені хвилини. Поєднання ніжного сиру, ароматної шинки, свіжої зелені й пікантної заправки створює ідеальний баланс смаку. Ідеальний варіант для романтичної вечері або легкого обіду з ноткою розкоші.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • прошутто (або інша сиров’ялена шинка) — 100–120 г;
  • вершковий сир (типу Філадельфія) — 100 г;
  • рукола або салатне листя — жменя;
  • помідори чері — 6–8 шт.;
  • кедрові горішки — 1–2 ст. л.

Для заправки:

  • оливкова олія — 30–40 мл.;
  • соєвий соус — 3–4 ст. л.;
  • діжонська гірчиця — 1 ч. л. з гіркою;
  • сік лимона — 2 ч. л.;
  • чорний перець — щіпка;
  • сухий часник — щіпка;
  • прованські трави — щіпка.

Спосіб приготування

Підсмажити кедрові горішки на сухій сковороді до легкого золотистого відтінку. Вони стануть ароматними, хрусткими й додадуть салату благородного смаку.

салат із прошуто та вершковим сиром
Зелень та прошутто. Фото: smakuiemo.com.ua

У невеликій мисці змішати всі інгредієнти для заправки — оливкову олію, соєвий соус, гірчицю, лимонний сік, спеції й трави. Збовтати вінчиком або у закритій баночці, поки соус не стане однорідним і блискучим.

рецепт салату із прошуто та вершковим сиром
Заправка для салату. Фото: smakuiemo.com.ua

На велику тарілку викласти зелень — руколу або мікс салатів. Додати половинки чері, шматочки вершкового сиру та тонкі скибочки прошуто. Полити приготованою заправкою й посипати підсмаженими горішками.

смачний салат із прошуто та вершковим сиром
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат виходить легким, ароматним і водночас насиченим — ідеальне поєднання ніжного сиру, солонкуватої шинки та пряної заправки, як у найкращих європейських ресторанах.

зелень салат рецепт закуска прошутто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
