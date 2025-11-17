Салат із прошуто та вершковим сиром — вишуканий рецепт з ресторанним смаком

Вишуканий салат з ресторану — потрібно прошуто та вершковий сир
Цей салат із прошуто та вершковим сиром виглядає настільки ефектно, що здається ресторанною стравою, хоча готується за лічені хвилини. Поєднання ніжного сиру, ароматної шинки, свіжої зелені й пікантної заправки створює ідеальний баланс смаку. Ідеальний варіант для романтичної вечері або легкого обіду з ноткою розкоші.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- прошутто (або інша сиров’ялена шинка) — 100–120 г;
- вершковий сир (типу Філадельфія) — 100 г;
- рукола або салатне листя — жменя;
- помідори чері — 6–8 шт.;
- кедрові горішки — 1–2 ст. л.
Для заправки:
- оливкова олія — 30–40 мл.;
- соєвий соус — 3–4 ст. л.;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л. з гіркою;
- сік лимона — 2 ч. л.;
- чорний перець — щіпка;
- сухий часник — щіпка;
- прованські трави — щіпка.
Спосіб приготування
Підсмажити кедрові горішки на сухій сковороді до легкого золотистого відтінку. Вони стануть ароматними, хрусткими й додадуть салату благородного смаку.
У невеликій мисці змішати всі інгредієнти для заправки — оливкову олію, соєвий соус, гірчицю, лимонний сік, спеції й трави. Збовтати вінчиком або у закритій баночці, поки соус не стане однорідним і блискучим.
На велику тарілку викласти зелень — руколу або мікс салатів. Додати половинки чері, шматочки вершкового сиру та тонкі скибочки прошуто. Полити приготованою заправкою й посипати підсмаженими горішками.
Салат виходить легким, ароматним і водночас насиченим — ідеальне поєднання ніжного сиру, солонкуватої шинки та пряної заправки, як у найкращих європейських ресторанах.
