Салат із прошуто та вершковим сиром — вишуканий рецепт з ресторанним смаком

Салат з прошуто. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат із прошуто та вершковим сиром виглядає настільки ефектно, що здається ресторанною стравою, хоча готується за лічені хвилини. Поєднання ніжного сиру, ароматної шинки, свіжої зелені й пікантної заправки створює ідеальний баланс смаку. Ідеальний варіант для романтичної вечері або легкого обіду з ноткою розкоші.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

прошутто (або інша сиров’ялена шинка) — 100–120 г;

вершковий сир (типу Філадельфія) — 100 г;

рукола або салатне листя — жменя;

помідори чері — 6–8 шт.;

кедрові горішки — 1–2 ст. л.

Для заправки:

оливкова олія — 30–40 мл.;

соєвий соус — 3–4 ст. л.;

діжонська гірчиця — 1 ч. л. з гіркою;

сік лимона — 2 ч. л.;

чорний перець — щіпка;

сухий часник — щіпка;

прованські трави — щіпка.

Спосіб приготування

Підсмажити кедрові горішки на сухій сковороді до легкого золотистого відтінку. Вони стануть ароматними, хрусткими й додадуть салату благородного смаку.

Зелень та прошутто. Фото: smakuiemo.com.ua

У невеликій мисці змішати всі інгредієнти для заправки — оливкову олію, соєвий соус, гірчицю, лимонний сік, спеції й трави. Збовтати вінчиком або у закритій баночці, поки соус не стане однорідним і блискучим.

Заправка для салату. Фото: smakuiemo.com.ua

На велику тарілку викласти зелень — руколу або мікс салатів. Додати половинки чері, шматочки вершкового сиру та тонкі скибочки прошуто. Полити приготованою заправкою й посипати підсмаженими горішками.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат виходить легким, ароматним і водночас насиченим — ідеальне поєднання ніжного сиру, солонкуватої шинки та пряної заправки, як у найкращих європейських ресторанах.

