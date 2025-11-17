Салат с прошутто и сливочным сыром — изысканный рецепт с ресторанным вкусом

Салат с прошутто. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с прошутто и сливочным сыром выглядит настолько эффектно, что кажется ресторанным блюдом, хотя готовится за считанные минуты. Сочетание нежного сыра, ароматной ветчины, свежей зелени и пикантной заправки создает идеальный баланс вкуса. Идеальный вариант для романтического ужина или легкого обеда с ноткой роскоши.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

прошутто (или другая сыровяленая ветчина) — 100-120 г;

сливочный сыр (типа Филадельфия) — 100 г;

руккола или салатные листья — горсть;

помидоры черри — 6-8 шт.;

кедровые орешки — 1-2 ст. л.

Для заправки:

оливковое масло — 30-40 мл.;

соевый соус — 3-4 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ч. л. с горкой;

сок лимона — 2 ч. л.;

черный перец — щепотка;

сухой чеснок — щепотка;

прованские травы — щепотка.

Способ приготовления

Поджарить кедровые орешки на сухой сковороде до легкого золотистого оттенка. Они станут ароматными, хрустящими и придадут салату благородный вкус.

Зелень и прошутто. Фото: smakuiemo.com.ua

В небольшой миске смешать все ингредиенты для заправки — оливковое масло, соевый соус, горчицу, лимонный сок, специи и травы. Взболтать венчиком или в закрытой баночке, пока соус не станет однородным и блестящим.

Заправка для салата. Фото: smakuiemo.com.ua

На большую тарелку выложить зелень — рукколу или микс салатов. Добавить половинки черри, кусочки сливочного сыра и тонкие ломтики прошутто. Полить приготовленной заправкой и посыпать поджаренными орешками.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат получается легким, ароматным и одновременно насыщенным — идеальное сочетание нежного сыра, солоноватой ветчины и пряной заправки, как в лучших европейских ресторанах.

