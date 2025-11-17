Салат с прошутто и сливочным сыром — изысканный рецепт с ресторанным вкусом

Изысканный салат из ресторана — нужно прошутто и сливочный сыр
Этот салат с прошутто и сливочным сыром выглядит настолько эффектно, что кажется ресторанным блюдом, хотя готовится за считанные минуты. Сочетание нежного сыра, ароматной ветчины, свежей зелени и пикантной заправки создает идеальный баланс вкуса. Идеальный вариант для романтического ужина или легкого обеда с ноткой роскоши.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- прошутто (или другая сыровяленая ветчина) — 100-120 г;
- сливочный сыр (типа Филадельфия) — 100 г;
- руккола или салатные листья — горсть;
- помидоры черри — 6-8 шт.;
- кедровые орешки — 1-2 ст. л.
Для заправки:
- оливковое масло — 30-40 мл.;
- соевый соус — 3-4 ст. л.;
- дижонская горчица — 1 ч. л. с горкой;
- сок лимона — 2 ч. л.;
- черный перец — щепотка;
- сухой чеснок — щепотка;
- прованские травы — щепотка.
Способ приготовления
Поджарить кедровые орешки на сухой сковороде до легкого золотистого оттенка. Они станут ароматными, хрустящими и придадут салату благородный вкус.
В небольшой миске смешать все ингредиенты для заправки — оливковое масло, соевый соус, горчицу, лимонный сок, специи и травы. Взболтать венчиком или в закрытой баночке, пока соус не станет однородным и блестящим.
На большую тарелку выложить зелень — рукколу или микс салатов. Добавить половинки черри, кусочки сливочного сыра и тонкие ломтики прошутто. Полить приготовленной заправкой и посыпать поджаренными орешками.
Салат получается легким, ароматным и одновременно насыщенным — идеальное сочетание нежного сыра, солоноватой ветчины и пряной заправки, как в лучших европейских ресторанах.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
