Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Изысканный салат из ресторана — нужно прошутто и сливочный сыр

Изысканный салат из ресторана — нужно прошутто и сливочный сыр

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 12:14
обновлено: 12:13
Салат с прошутто и сливочным сыром — изысканный рецепт с ресторанным вкусом
Салат с прошутто. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с прошутто и сливочным сыром выглядит настолько эффектно, что кажется ресторанным блюдом, хотя готовится за считанные минуты. Сочетание нежного сыра, ароматной ветчины, свежей зелени и пикантной заправки создает идеальный баланс вкуса. Идеальный вариант для романтического ужина или легкого обеда с ноткой роскоши.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • прошутто (или другая сыровяленая ветчина) — 100-120 г;
  • сливочный сыр (типа Филадельфия) — 100 г;
  • руккола или салатные листья — горсть;
  • помидоры черри — 6-8 шт.;
  • кедровые орешки — 1-2 ст. л.

Для заправки:

  • оливковое масло — 30-40 мл.;
  • соевый соус — 3-4 ст. л.;
  • дижонская горчица — 1 ч. л. с горкой;
  • сок лимона — 2 ч. л.;
  • черный перец — щепотка;
  • сухой чеснок — щепотка;
  • прованские травы — щепотка.

Способ приготовления

Поджарить кедровые орешки на сухой сковороде до легкого золотистого оттенка. Они станут ароматными, хрустящими и придадут салату благородный вкус.

салат із прошуто та вершковим сиром
Зелень и прошутто. Фото: smakuiemo.com.ua

В небольшой миске смешать все ингредиенты для заправки — оливковое масло, соевый соус, горчицу, лимонный сок, специи и травы. Взболтать венчиком или в закрытой баночке, пока соус не станет однородным и блестящим.

рецепт салату із прошуто та вершковим сиром
Заправка для салата. Фото: smakuiemo.com.ua

На большую тарелку выложить зелень — рукколу или микс салатов. Добавить половинки черри, кусочки сливочного сыра и тонкие ломтики прошутто. Полить приготовленной заправкой и посыпать поджаренными орешками.

смачний салат із прошуто та вершковим сиром
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат получается легким, ароматным и одновременно насыщенным — идеальное сочетание нежного сыра, солоноватой ветчины и пряной заправки, как в лучших европейских ресторанах.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

зелень салат рецепт закуска прошутто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации