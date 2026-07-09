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З цим салатом зможете схуднути влітку: знадобиться редиска, огірки та яйця

9 липня 2026 15:04
Салат з редискою. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У спекотні дні хочеться легких, соковитих і простих страв, які не потребують багато часу біля плити. Цей салат із редиски, огірків та яєць чудово підходить для літнього обіду або вечері. Свіжі овочі, зелень і ніжна кремова заправка створюють гармонійне поєднання смаків, а приготування займає лише кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редис — 300 г;
  • огірки — 1–2 шт.;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати редис і огірки невеликими шматочками.
  2. Варені яйця нарізати великим кубиком, зелень дрібно нашаткувати.
  3. Натерти плавлений сирок на дрібній тертці, додати сметану, подрібнений часник, сіль і перець.
  4. Перемішати заправку до однорідної кремової консистенції.
  5. З’єднати всі підготовлені інгредієнти в мисці, додати заправку та акуратно перемішати.

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