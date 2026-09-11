Баклажани з перцем на зиму: простий рецепт салату в банках

Заготовка на зиму "Запас №7": старий рецепт з баклажанів та перців
Ua ru
11 вересня 2026 14:44
Заготовка на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат поєднує соковиті баклажани, солодкий перець, часник і свіжу зелень. Овочі достатньо замаринувати, розкласти в банки та простерилізувати — і смачна заготівля на зиму готова.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- баклажани — 3 кг;
- болгарський перець — 1,5 кг;
- петрушка — 150 г;
- часник — 150 г;
- гострий перець — 2–3 шт. за бажанням;
- сіль — 4 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 9% — 60 мл.;
- олія — 120 мл.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати брусочками, додати 3 ст. л. солі, перемішати та залишити на 30 хвилин під вантажем.
- Відтиснути, промити водою та добре обсушити.
- Перець нарізати, петрушку крупно посікти, часник подрібнити.
- Додати до баклажанів разом із рештою солі, цукром, оцтом та олією. Перемішати й залишити на 20 хвилин.
- Розкласти салат у стерилізовані банки, злегка притискаючи овочі, та долити сік, що виділився.
- Поставити банки в каструлю на тканину, залити холодною водою по плічка та стерилізувати після закипання 25 хвилин на середньому вогні.
- Банки обережно дістати, закрутити кришками та залишити до охолодження.
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