Баклажани з перцем на зиму: простий рецепт салату в банках

Заготовка на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат поєднує соковиті баклажани, солодкий перець, часник і свіжу зелень. Овочі достатньо замаринувати, розкласти в банки та простерилізувати — і смачна заготівля на зиму готова.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 3 кг;

болгарський перець — 1,5 кг;

петрушка — 150 г;

часник — 150 г;

гострий перець — 2–3 шт. за бажанням;

сіль — 4 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9% — 60 мл.;

олія — 120 мл.

Підготовка баклажанів. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати брусочками, додати 3 ст. л. солі, перемішати та залишити на 30 хвилин під вантажем. Відтиснути, промити водою та добре обсушити. Перець нарізати, петрушку крупно посікти, часник подрібнити. Додати до баклажанів разом із рештою солі, цукром, оцтом та олією. Перемішати й залишити на 20 хвилин. Розкласти салат у стерилізовані банки, злегка притискаючи овочі, та долити сік, що виділився. Поставити банки в каструлю на тканину, залити холодною водою по плічка та стерилізувати після закипання 25 хвилин на середньому вогні. Банки обережно дістати, закрутити кришками та залишити до охолодження.

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