Баклажаны с перцем на зиму: простой рецепт салата в банках

Заготовки на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

В этом салате сочетаются сочные баклажаны, сладкий перец, чеснок и свежая зелень. Достаточно замариновать овощи, разложить по банкам и простерилизовать — и вкусная заготовка на зиму готова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

баклажаны — 3 кг;

болгарский перец — 1,5 кг;

петрушка — 150 г;

чеснок — 150 г;

острый перец — 2–3 шт. по желанию;

соль — 4 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

уксус 9% — 60 мл;

растительное масло — 120 мл.

Подготовка баклажанов. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать брусочками, добавить 3 ст. л. соли, перемешать и оставить на 30 минут под грузом. Отжать, промыть водой и хорошо обсушить. Перец нарезать, петрушку крупно порубить, чеснок измельчить. Добавить к баклажанам вместе с оставшейся солью, сахаром, уксусом и маслом. Перемешать и оставить на 20 минут. Разложить салат по стерилизованным банкам, слегка прижимая овощи, и долить выделившийся сок. Поставить банки в кастрюлю на ткань, залить холодной водой по плечики и стерилизовать после закипания 25 минут на среднем огне. Банки осторожно достать, закрутить крышками и оставить до остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Читайте также:

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.