Баклажаны с перцем на зиму: простой рецепт салата в банках

Заготовка на зиму "Запас № 7": старый рецепт из баклажанов и перцев
Ua ru
11 сентября 2026 14:44
Заготовки на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
В этом салате сочетаются сочные баклажаны, сладкий перец, чеснок и свежая зелень. Достаточно замариновать овощи, разложить по банкам и простерилизовать — и вкусная заготовка на зиму готова.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- баклажаны — 3 кг;
- болгарский перец — 1,5 кг;
- петрушка — 150 г;
- чеснок — 150 г;
- острый перец — 2–3 шт. по желанию;
- соль — 4 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- уксус 9% — 60 мл;
- растительное масло — 120 мл.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать брусочками, добавить 3 ст. л. соли, перемешать и оставить на 30 минут под грузом.
- Отжать, промыть водой и хорошо обсушить.
- Перец нарезать, петрушку крупно порубить, чеснок измельчить.
- Добавить к баклажанам вместе с оставшейся солью, сахаром, уксусом и маслом. Перемешать и оставить на 20 минут.
- Разложить салат по стерилизованным банкам, слегка прижимая овощи, и долить выделившийся сок.
- Поставить банки в кастрюлю на ткань, залить холодной водой по плечики и стерилизовать после закипания 25 минут на среднем огне.
- Банки осторожно достать, закрутить крышками и оставить до остывания.
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