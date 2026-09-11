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Главная Вкус Заготовка на зиму "Запас № 7": старый рецепт из баклажанов и перцев

Заготовка на зиму "Запас № 7": старый рецепт из баклажанов и перцев

Ua ru
11 сентября 2026 14:44
Баклажаны с перцем на зиму: простой рецепт салата в банках
Заготовки на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

В этом салате сочетаются сочные баклажаны, сладкий перец, чеснок и свежая зелень. Достаточно замариновать овощи, разложить по банкам и простерилизовать — и вкусная заготовка на зиму готова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 3 кг;
  • болгарский перец — 1,5 кг;
  • петрушка — 150 г;
  • чеснок — 150 г;
  • острый перец — 2–3 шт. по желанию;
  • соль — 4 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • уксус 9% — 60 мл;
  • растительное масло — 120 мл.
рецепт салату з баклажанами на зиму
Подготовка баклажанов. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать брусочками, добавить 3 ст. л. соли, перемешать и оставить на 30 минут под грузом.
  2. Отжать, промыть водой и хорошо обсушить.
  3. Перец нарезать, петрушку крупно порубить, чеснок измельчить.
  4. Добавить к баклажанам вместе с оставшейся солью, сахаром, уксусом и маслом. Перемешать и оставить на 20 минут.
  5. Разложить салат по стерилизованным банкам, слегка прижимая овощи, и долить выделившийся сок.
  6. Поставить банки в кастрюлю на ткань, залить холодной водой по плечики и стерилизовать после закипания 25 минут на среднем огне.
  7. Банки осторожно достать, закрутить крышками и оставить до остывания.

 

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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