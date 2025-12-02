Відео
Закуска, яку з'їдають першою — святковий рулет із рибою

Закуска, яку з'їдають першою — святковий рулет із рибою

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 01:04
Закуска яку з'їдають першою — святковий рулет із рибою за простим рецептом приготування
Рулет з рибою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей святковий рулет із рибою — саме та закуска, яку гості завжди з’їдають першою. Ніжний шпинатний бісквіт, кремова начинка та тонкі шматочки червоної риби створюють гармонійний смак і яскравий вигляд, що одразу привертає увагу. Рулет легко готується, чудово тримає форму та виглядає дуже ефектно на святковому столі. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • шпинат — 150 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 50 г;
  • сіль — 1/3 ч. л.

Для начинки:

  • форель або лосось — 150 г;
  • вершковий сир — 200 г;
  • лимонний сік — 2–3 ст. л.;
  • цедра лимона — 1/3 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Підготувати шпинат, промити та швидко бланшувати у киплячій воді близько 10–15 секунд, після чого одразу охолодити у холодній воді, щоб зберегти колір. Добре відтиснути від зайвої вологи. Заморожений шпинат просто розморозити та також відтиснути.

рецепт рулета
Тісто зі шпинатом. Фото: smachnenke.com.ua

Відокремити жовтки від білків. Шпинат змішати з жовтками й збити блендером до однорідного стану. Додати борошно й перемішати до рівної маси.

рулет з рибою
Сир та риба. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо збити білки з дрібкою солі до щільної піни. Акуратно ввести білкову масу у шпинатне тісто рухами знизу вгору, зберігаючи об’єм. Застелити деко пергаментом або використати силіконовий килимок розміром приблизно 28×36 см. Викласти тісто рівним шаром товщиною близько 1 см. Випікати при температурі 180°C 10–15 хвилин, доки бісквіт не стане пружним. Гарячий корж обережно зняти, перевернути гладкою стороною вниз, згорнути рулетом у рушник і дати повністю охолонути.

рулет з рибою на закуску
Рулет на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки змішати вершковий сир із лимонним соком, за бажанням додати трохи натертої лимонної цедри. Рибу нарізати тонкими пластинками. Охолоджений бісквіт розгорнути, рівномірно змастити сирною масою та викласти шматочки риби. Сформувати щільний рулет, щоб не залишалося порожнин. Загорнути у харчову плівку, покласти швом донизу й поставити в холодильник на 3–4 години для стабілізації форми.

риба рецепт шпинат лосось закуска рулет
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
