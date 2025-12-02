Видео
Закуска, которую съедают первой — праздничный рулет с рыбой

Закуска, которую съедают первой — праздничный рулет с рыбой

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 01:04
Закуска которую съедают первой — праздничный рулет с рыбой по простому рецепту приготовления
Рулет с рыбой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот праздничный рулет с рыбой — именно та закуска, которую гости всегда съедают первой. Нежный шпинатный бисквит, кремовая начинка и тонкие кусочки красной рыбы создают гармоничный вкус и яркий вид, который сразу привлекает внимание. Рулет легко готовится, прекрасно держит форму и выглядит очень эффектно на праздничном столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • шпинат — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 50 г;
  • соль — 1/3 ч. л.

Для начинки:

  • форель или лосось — 150 г;
  • сливочный сыр — 200 г;
  • лимонный сок — 2-3 ст. л.;
  • цедра лимона — 1/3 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

Подготовить шпинат, промыть и быстро бланшировать в кипящей воде около 10-15 секунд, после чего сразу охладить в холодной воде, чтобы сохранить цвет. Хорошо отжать от лишней влаги. Замороженный шпинат просто разморозить и также отжать.

рецепт рулета
Тесто со шпинатом. Фото: smachnenke.com.ua

Отделить желтки от белков. Шпинат смешать с желтками и взбить блендером до однородного состояния. Добавить муку и перемешать до ровной массы.

рулет з рибою
Сыр и рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно взбить белки со щепоткой соли до плотной пены. Аккуратно ввести белковую массу в шпинатное тесто движениями снизу вверх, сохраняя объем. Застелить противень пергаментом или использовать силиконовый коврик размером примерно 28×36 см. Выложить тесто ровным слоем толщиной около 1 см. Выпекать при температуре 180°C 10-15 минут, пока бисквит не станет упругим. Горячий корж осторожно снять, перевернуть гладкой стороной вниз, свернуть рулетом в полотенце и дать полностью остыть.

рулет з рибою на закуску
Рулет на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки смешать сливочный сыр с лимонным соком, по желанию добавить немного натертой лимонной цедры. Рыбу нарезать тонкими пластинками. Охлажденный бисквит развернуть, равномерно смазать сырной массой и выложить кусочки рыбы. Сформировать плотный рулет, чтобы не оставалось пустот. Завернуть в пищевую пленку, положить швом вниз и поставить в холодильник на 3-4 часа для стабилизации формы.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
