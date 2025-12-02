Закуска которую съедают первой — праздничный рулет с рыбой по простому рецепту приготовления

Закуска, которую съедают первой — праздничный рулет с рыбой
Этот праздничный рулет с рыбой — именно та закуска, которую гости всегда съедают первой. Нежный шпинатный бисквит, кремовая начинка и тонкие кусочки красной рыбы создают гармоничный вкус и яркий вид, который сразу привлекает внимание. Рулет легко готовится, прекрасно держит форму и выглядит очень эффектно на праздничном столе.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- шпинат — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 50 г;
- соль — 1/3 ч. л.
Для начинки:
- форель или лосось — 150 г;
- сливочный сыр — 200 г;
- лимонный сок — 2-3 ст. л.;
- цедра лимона — 1/3 ч. л. (по желанию).
Способ приготовления
Подготовить шпинат, промыть и быстро бланшировать в кипящей воде около 10-15 секунд, после чего сразу охладить в холодной воде, чтобы сохранить цвет. Хорошо отжать от лишней влаги. Замороженный шпинат просто разморозить и также отжать.
Отделить желтки от белков. Шпинат смешать с желтками и взбить блендером до однородного состояния. Добавить муку и перемешать до ровной массы.
Отдельно взбить белки со щепоткой соли до плотной пены. Аккуратно ввести белковую массу в шпинатное тесто движениями снизу вверх, сохраняя объем. Застелить противень пергаментом или использовать силиконовый коврик размером примерно 28×36 см. Выложить тесто ровным слоем толщиной около 1 см. Выпекать при температуре 180°C 10-15 минут, пока бисквит не станет упругим. Горячий корж осторожно снять, перевернуть гладкой стороной вниз, свернуть рулетом в полотенце и дать полностью остыть.
Для начинки смешать сливочный сыр с лимонным соком, по желанию добавить немного натертой лимонной цедры. Рыбу нарезать тонкими пластинками. Охлажденный бисквит развернуть, равномерно смазать сырной массой и выложить кусочки рыбы. Сформировать плотный рулет, чтобы не оставалось пустот. Завернуть в пищевую пленку, положить швом вниз и поставить в холодильник на 3-4 часа для стабилизации формы.
