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Головна Смак Закуска на зиму по-вірменськи: знадобиться 6 кг перців

Закуска на зиму по-вірменськи: знадобиться 6 кг перців

Ua ru
5 жовтня 2026 16:04
Маринований болгарський перець на зиму: ароматна закуска із зеленню
Закуска з перців. Фото: smachnenke.com.ua

За цим рецептом перець спочатку швидко проварюють у маринаді, а потім настоюють із великою кількістю зелені та часнику. Така заготівля має насичений смак і приємну кислинку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 6 кг після очищення;
  • зелень селери зі стеблами — 400 г;
  • петрушка — 240 г;
  • часник — 200 г.

Для маринаду:

  • олія — 500 мл.;
  • вода — 1 л;
  • яблучний оцет — 200 мл.;
  • лавровий лист — 8 шт.;
  • чорний перець горошком — 2 ч. л.;
  • сіль — 60 г;
  • цукор — 80 г.
рецепт закуски з перців на зиму
Солодкі перці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець промити, очистити від плодоніжок і насіння та залишити цілим.
  2. Селеру й петрушку обсушити, стебла нарізати, листя подрібнити. Часник нарізати пластинками.
  3. Змішати в каструлі олію, воду, оцет, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком.
  4. Додати стебла селери, петрушки та частину часнику, довести до кипіння.
  5. Опускати перець у маринад порціями та готувати приблизно 2–5 хвилин, перевертаючи.
  6. Перець має стати м’якшим і гнучким, але не втратити форму.
  7. Викладати перець у ємності шарами, чергуючи із зеленню та часником.
  8. Процідити маринад і залити ним перець, злегка притиснути, щоб овочі були занурені в рідину.
  9. Охолодити та поставити в холодильник на ніч. Для подальшого зберігання можна розкласти порціями й заморозити.
  10. Якщо планується зберігання в банках при кімнатній температурі, використовувати перевірену технологію консервування та дотримуватися безпечного режиму стерилізації.

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консервація рецепт закуска солодкий перець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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