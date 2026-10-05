Маринований болгарський перець на зиму: ароматна закуска із зеленню

Закуска на зиму по-вірменськи: знадобиться 6 кг перців
Ua ru
5 жовтня 2026 16:04
Закуска з перців. Фото: smachnenke.com.ua
За цим рецептом перець спочатку швидко проварюють у маринаді, а потім настоюють із великою кількістю зелені та часнику. Така заготівля має насичений смак і приємну кислинку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- болгарський перець — 6 кг після очищення;
- зелень селери зі стеблами — 400 г;
- петрушка — 240 г;
- часник — 200 г.
Для маринаду:
- олія — 500 мл.;
- вода — 1 л;
- яблучний оцет — 200 мл.;
- лавровий лист — 8 шт.;
- чорний перець горошком — 2 ч. л.;
- сіль — 60 г;
- цукор — 80 г.
Спосіб приготування
- Перець промити, очистити від плодоніжок і насіння та залишити цілим.
- Селеру й петрушку обсушити, стебла нарізати, листя подрібнити. Часник нарізати пластинками.
- Змішати в каструлі олію, воду, оцет, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком.
- Додати стебла селери, петрушки та частину часнику, довести до кипіння.
- Опускати перець у маринад порціями та готувати приблизно 2–5 хвилин, перевертаючи.
- Перець має стати м’якшим і гнучким, але не втратити форму.
- Викладати перець у ємності шарами, чергуючи із зеленню та часником.
- Процідити маринад і залити ним перець, злегка притиснути, щоб овочі були занурені в рідину.
- Охолодити та поставити в холодильник на ніч. Для подальшого зберігання можна розкласти порціями й заморозити.
- Якщо планується зберігання в банках при кімнатній температурі, використовувати перевірену технологію консервування та дотримуватися безпечного режиму стерилізації.
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