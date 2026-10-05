Маринований болгарський перець на зиму: ароматна закуска із зеленню

Закуска з перців. Фото: smachnenke.com.ua

За цим рецептом перець спочатку швидко проварюють у маринаді, а потім настоюють із великою кількістю зелені та часнику. Така заготівля має насичений смак і приємну кислинку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

болгарський перець — 6 кг після очищення;

зелень селери зі стеблами — 400 г;

петрушка — 240 г;

часник — 200 г.

Для маринаду:

олія — 500 мл.;

вода — 1 л;

яблучний оцет — 200 мл.;

лавровий лист — 8 шт.;

чорний перець горошком — 2 ч. л.;

сіль — 60 г;

цукор — 80 г.

Солодкі перці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перець промити, очистити від плодоніжок і насіння та залишити цілим. Селеру й петрушку обсушити, стебла нарізати, листя подрібнити. Часник нарізати пластинками. Змішати в каструлі олію, воду, оцет, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Додати стебла селери, петрушки та частину часнику, довести до кипіння. Опускати перець у маринад порціями та готувати приблизно 2–5 хвилин, перевертаючи. Перець має стати м’якшим і гнучким, але не втратити форму. Викладати перець у ємності шарами, чергуючи із зеленню та часником. Процідити маринад і залити ним перець, злегка притиснути, щоб овочі були занурені в рідину. Охолодити та поставити в холодильник на ніч. Для подальшого зберігання можна розкласти порціями й заморозити. Якщо планується зберігання в банках при кімнатній температурі, використовувати перевірену технологію консервування та дотримуватися безпечного режиму стерилізації.

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