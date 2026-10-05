Маринованный болгарский перец на зиму: ароматная закуска с зеленью

Заготовка на зиму по-армянски: понадобится 6 кг перцев
Ua ru
5 октября 2026 16:04
Закуска из перцев. Фото: smachnenke.com.ua
По этому рецепту перец сначала быстро проваривают в маринаде, а затем настаивают с большим количеством зелени и чеснока. Такая заготовка отличается насыщенным вкусом и приятной кислинкой.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- болгарский перец — 6 кг после очистки;
- зелень сельдерея со стеблями — 400 г;
- петрушка — 240 г;
- чеснок — 200 г.
Для маринада:
- растительное масло — 500 мл;
- вода — 1 л;
- яблочный уксус — 200 мл;
- лавровый лист — 8 шт.;
- чёрный перец горошком — 2 ч. л.;
- соль — 60 г;
- сахар — 80 г.
Способ приготовления
- Перец промыть, очистить от плодоножек и семян и оставить целым.
- Сельдерей и петрушку обсушить, стебли нарезать, листья измельчить. Чеснок нарезать пластинками.
- Смешать в кастрюле растительное масло, воду, уксус, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком.
- Добавить стебли сельдерея, петрушки и часть чеснока, довести до кипения.
- Опускать перец в маринад порциями и готовить примерно 2–5 минут, переворачивая.
- Перец должен стать мягче и гибче, но не потерять форму.
- Выкладывать перец в емкости слоями, чередуя с зеленью и чесноком.
- Процедить маринад и залить им перец, слегка прижать, чтобы овощи были погружены в жидкость.
- Остудить и поставить в холодильник на ночь. Для дальнейшего хранения можно разложить порциями и заморозить.
- Если планируется хранение в банках при комнатной температуре, используйте проверенную технологию консервирования и соблюдайте безопасный режим стерилизации.
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