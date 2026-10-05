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Главная Вкус Заготовка на зиму по-армянски: понадобится 6 кг перцев

Заготовка на зиму по-армянски: понадобится 6 кг перцев

Ua ru
5 октября 2026 16:04
Маринованный болгарский перец на зиму: ароматная закуска с зеленью
Закуска из перцев. Фото: smachnenke.com.ua

По этому рецепту перец сначала быстро проваривают в маринаде, а затем настаивают с большим количеством зелени и чеснока. Такая заготовка отличается насыщенным вкусом и приятной кислинкой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • болгарский перец — 6 кг после очистки;
  • зелень сельдерея со стеблями — 400 г;
  • петрушка — 240 г;
  • чеснок — 200 г.

Для маринада:

  • растительное масло — 500 мл;
  • вода — 1 л;
  • яблочный уксус — 200 мл;
  • лавровый лист — 8 шт.;
  • чёрный перец горошком — 2 ч. л.;
  • соль — 60 г;
  • сахар — 80 г.
рецепт закуски з перців на зиму
Сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец промыть, очистить от плодоножек и семян и оставить целым.
  2. Сельдерей и петрушку обсушить, стебли нарезать, листья измельчить. Чеснок нарезать пластинками.
  3. Смешать в кастрюле растительное масло, воду, уксус, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком.
  4. Добавить стебли сельдерея, петрушки и часть чеснока, довести до кипения.
  5. Опускать перец в маринад порциями и готовить примерно 2–5 минут, переворачивая.
  6. Перец должен стать мягче и гибче, но не потерять форму.
  7. Выкладывать перец в емкости слоями, чередуя с зеленью и чесноком.
  8. Процедить маринад и залить им перец, слегка прижать, чтобы овощи были погружены в жидкость.
  9. Остудить и поставить в холодильник на ночь. Для дальнейшего хранения можно разложить порциями и заморозить.
  10. Если планируется хранение в банках при комнатной температуре, используйте проверенную технологию консервирования и соблюдайте безопасный режим стерилизации.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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