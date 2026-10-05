Маринованный болгарский перец на зиму: ароматная закуска с зеленью

Закуска из перцев. Фото: smachnenke.com.ua

По этому рецепту перец сначала быстро проваривают в маринаде, а затем настаивают с большим количеством зелени и чеснока. Такая заготовка отличается насыщенным вкусом и приятной кислинкой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

болгарский перец — 6 кг после очистки;

зелень сельдерея со стеблями — 400 г;

петрушка — 240 г;

чеснок — 200 г.

Для маринада:

растительное масло — 500 мл;

вода — 1 л;

яблочный уксус — 200 мл;

лавровый лист — 8 шт.;

чёрный перец горошком — 2 ч. л.;

соль — 60 г;

сахар — 80 г.

Сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Перец промыть, очистить от плодоножек и семян и оставить целым. Сельдерей и петрушку обсушить, стебли нарезать, листья измельчить. Чеснок нарезать пластинками. Смешать в кастрюле растительное масло, воду, уксус, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Добавить стебли сельдерея, петрушки и часть чеснока, довести до кипения. Опускать перец в маринад порциями и готовить примерно 2–5 минут, переворачивая. Перец должен стать мягче и гибче, но не потерять форму. Выкладывать перец в емкости слоями, чередуя с зеленью и чесноком. Процедить маринад и залить им перец, слегка прижать, чтобы овощи были погружены в жидкость. Остудить и поставить в холодильник на ночь. Для дальнейшего хранения можно разложить порциями и заморозить. Если планируется хранение в банках при комнатной температуре, используйте проверенную технологию консервирования и соблюдайте безопасный режим стерилизации.

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