Закусочний рулет з буряка та оселедця — рецепт приготування для святкового столу

Закусочний рулет з буряка та оселедця — святковий рецепт
Закусочний рулет з буряка та оселедця — це ефектна холодна закуска, яка одразу привертає увагу на святковому столі. Поєднання ніжного бурякового коржа, вершкового сиру та солоного оселедця створює збалансований смак і яскравий вигляд.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк відварений — 300 г;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 90 г;
- олія без запаху — 1 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.
Для начинки:
- філе оселедця — 200–250 г;
- вершковий сир — 300 г;
- гірчиця в зернах — 3–4 ч. л.;
- зелена цибуля — пучок;
- яблучний оцет — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Відварений буряк натерти на дрібній тертці, додати жовтки, олію та просіяне борошно, ретельно перемішати до однорідності. Білки окремо збити з сіллю до стійкої пишної піни та обережно додати в бурякову масу, зберігаючи повітряну структуру тіста.
Тісто рівномірно розподілити тонким шаром на деку, застеленому пергаментом. Випікати при температурі 180–190 °C протягом 12–15 хвилин до готовності. Готовий буряковий корж повністю охолодити.
Для начинки вершковий сир змішати з яблучним оцтом до гладкої текстури. Зелену цибулю дрібно нарізати, філе оселедця підготувати, за потреби розрізати вздовж на рівні смужки.
На охолоджений буряковий корж рівним шаром нанести вершковий сир. З одного краю викласти оселедець, додати гірчицю в зернах і посипати зеленою цибулею. За допомогою пергаменту щільно згорнути рулет, надаючи йому акуратної форми. Рулет загорнути в пергамент і поставити в холодильник щонайменше на 1 годину для стабілізації. Перед подачею нарізати гострим ножем порційними шматочками.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!