Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Закусочний рулет з буряка та оселедця — святковий рецепт

Закусочний рулет з буряка та оселедця — святковий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 01:04
Закусочний рулет з буряка та оселедця — рецепт приготування для святкового столу
Закусочний рулет з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Закусочний рулет з буряка та оселедця — це ефектна холодна закуска, яка одразу привертає увагу на святковому столі. Поєднання ніжного бурякового коржа, вершкового сиру та солоного оселедця створює збалансований смак і яскравий вигляд.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк відварений — 300 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 90 г;
  • олія без запаху — 1 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • філе оселедця — 200–250 г;
  • вершковий сир — 300 г;
  • гірчиця в зернах — 3–4 ч. л.;
  • зелена цибуля — пучок;
  • яблучний оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Відварений буряк натерти на дрібній тертці, додати жовтки, олію та просіяне борошно, ретельно перемішати до однорідності. Білки окремо збити з сіллю до стійкої пишної піни та обережно додати в бурякову масу, зберігаючи повітряну структуру тіста.

закусочний рулет з буряка та оселедця
Буряковий корж. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто рівномірно розподілити тонким шаром на деку, застеленому пергаментом. Випікати при температурі 180–190 °C протягом 12–15 хвилин до готовності. Готовий буряковий корж повністю охолодити.

рецепт закусочного рулету з буряка та оселедця
Начинка з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки вершковий сир змішати з яблучним оцтом до гладкої текстури. Зелену цибулю дрібно нарізати, філе оселедця підготувати, за потреби розрізати вздовж на рівні смужки.

смачний закусочний рулет з буряка та оселедця
Готовий рулет. Фото: smachnenke.com.ua

На охолоджений буряковий корж рівним шаром нанести вершковий сир. З одного краю викласти оселедець, додати гірчицю в зернах і посипати зеленою цибулею. За допомогою пергаменту щільно згорнути рулет, надаючи йому акуратної форми. Рулет загорнути в пергамент і поставити в холодильник щонайменше на 1 годину для стабілізації. Перед подачею нарізати гострим ножем порційними шматочками.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

рецепт оселедець Що приготувати на Новий рік буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації