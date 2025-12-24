Закусочний рулет з буряка та оселедця — рецепт приготування для святкового столу

Закусочний рулет з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Закусочний рулет з буряка та оселедця — це ефектна холодна закуска, яка одразу привертає увагу на святковому столі. Поєднання ніжного бурякового коржа, вершкового сиру та солоного оселедця створює збалансований смак і яскравий вигляд.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

буряк відварений — 300 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 90 г;

олія без запаху — 1 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

філе оселедця — 200–250 г;

вершковий сир — 300 г;

гірчиця в зернах — 3–4 ч. л.;

зелена цибуля — пучок;

яблучний оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Відварений буряк натерти на дрібній тертці, додати жовтки, олію та просіяне борошно, ретельно перемішати до однорідності. Білки окремо збити з сіллю до стійкої пишної піни та обережно додати в бурякову масу, зберігаючи повітряну структуру тіста.

Буряковий корж. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто рівномірно розподілити тонким шаром на деку, застеленому пергаментом. Випікати при температурі 180–190 °C протягом 12–15 хвилин до готовності. Готовий буряковий корж повністю охолодити.

Начинка з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки вершковий сир змішати з яблучним оцтом до гладкої текстури. Зелену цибулю дрібно нарізати, філе оселедця підготувати, за потреби розрізати вздовж на рівні смужки.

Готовий рулет. Фото: smachnenke.com.ua

На охолоджений буряковий корж рівним шаром нанести вершковий сир. З одного краю викласти оселедець, додати гірчицю в зернах і посипати зеленою цибулею. За допомогою пергаменту щільно згорнути рулет, надаючи йому акуратної форми. Рулет загорнути в пергамент і поставити в холодильник щонайменше на 1 годину для стабілізації. Перед подачею нарізати гострим ножем порційними шматочками.

