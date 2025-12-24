Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Закусочный рулет из свеклы и сельди — праздничный рецепт

Закусочный рулет из свеклы и сельди — праздничный рецепт

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 01:04
Закусочный рулет из свеклы и сельди — рецепт приготовления для праздничного стола
Закусочный рулет из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Закусочный рулет из свеклы и сельди — это эффектная холодная закуска, которая сразу привлекает внимание на праздничном столе. Сочетание нежного свекольного коржа, сливочного сыра и соленой сельди создает сбалансированный вкус и яркий вид.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла отварная — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 90 г;
  • масло без запаха — 1 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • филе сельди — 200-250 г;
  • сливочный сыр — 300 г;
  • горчица в зернах — 3-4 ч. л.;
  • зеленый лук — пучок;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления

Отваренную свеклу натереть на мелкой терке, добавить желтки, масло и просеянную муку, тщательно перемешать до однородности. Белки отдельно взбить с солью до устойчивой пышной пены и осторожно добавить в свекольную массу, сохраняя воздушную структуру теста.

закусочний рулет з буряка та оселедця
Свекольный корж. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто равномерно распределить тонким слоем на противне, застеленном пергаментом. Выпекать при температуре 180-190 °C в течение 12-15 минут до готовности. Готовый свекольный корж полностью охладить.

рецепт закусочного рулету з буряка та оселедця
Начинка с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки сливочный сыр смешать с яблочным уксусом до гладкой текстуры. Зеленый лук мелко нарезать, филе сельди подготовить, при необходимости разрезать вдоль на ровные полоски.

смачний закусочний рулет з буряка та оселедця
Готовый рулет. Фото: smachnenke.com.ua

На охлажденный свекольный корж ровным слоем нанести сливочный сыр. С одного края выложить сельдь, добавить горчицу в зернах и посыпать зеленым луком. С помощью пергамента плотно свернуть рулет, придавая ему аккуратную форму. Рулет завернуть в пергамент и поставить в холодильник минимум на 1 час для стабилизации. Перед подачей нарезать острым ножом порционными кусочками.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

рецепт селедка Что приготовить на Новый год свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации