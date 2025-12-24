Закусочный рулет из свеклы и сельди — рецепт приготовления для праздничного стола

Закусочный рулет из свеклы и сельди — праздничный рецепт
Закусочный рулет из свеклы и сельди — это эффектная холодная закуска, которая сразу привлекает внимание на праздничном столе. Сочетание нежного свекольного коржа, сливочного сыра и соленой сельди создает сбалансированный вкус и яркий вид.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла отварная — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 90 г;
- масло без запаха — 1 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.
Для начинки:
- филе сельди — 200-250 г;
- сливочный сыр — 300 г;
- горчица в зернах — 3-4 ч. л.;
- зеленый лук — пучок;
- яблочный уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления
Отваренную свеклу натереть на мелкой терке, добавить желтки, масло и просеянную муку, тщательно перемешать до однородности. Белки отдельно взбить с солью до устойчивой пышной пены и осторожно добавить в свекольную массу, сохраняя воздушную структуру теста.
Тесто равномерно распределить тонким слоем на противне, застеленном пергаментом. Выпекать при температуре 180-190 °C в течение 12-15 минут до готовности. Готовый свекольный корж полностью охладить.
Для начинки сливочный сыр смешать с яблочным уксусом до гладкой текстуры. Зеленый лук мелко нарезать, филе сельди подготовить, при необходимости разрезать вдоль на ровные полоски.
На охлажденный свекольный корж ровным слоем нанести сливочный сыр. С одного края выложить сельдь, добавить горчицу в зернах и посыпать зеленым луком. С помощью пергамента плотно свернуть рулет, придавая ему аккуратную форму. Рулет завернуть в пергамент и поставить в холодильник минимум на 1 час для стабилизации. Перед подачей нарезать острым ножом порционными кусочками.
