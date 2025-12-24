Закусочный рулет из свеклы и сельди — рецепт приготовления для праздничного стола

Закусочный рулет из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Закусочный рулет из свеклы и сельди — это эффектная холодная закуска, которая сразу привлекает внимание на праздничном столе. Сочетание нежного свекольного коржа, сливочного сыра и соленой сельди создает сбалансированный вкус и яркий вид.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла отварная — 300 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 90 г;

масло без запаха — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

филе сельди — 200-250 г;

сливочный сыр — 300 г;

горчица в зернах — 3-4 ч. л.;

зеленый лук — пучок;

яблочный уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления

Отваренную свеклу натереть на мелкой терке, добавить желтки, масло и просеянную муку, тщательно перемешать до однородности. Белки отдельно взбить с солью до устойчивой пышной пены и осторожно добавить в свекольную массу, сохраняя воздушную структуру теста.

Свекольный корж. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто равномерно распределить тонким слоем на противне, застеленном пергаментом. Выпекать при температуре 180-190 °C в течение 12-15 минут до готовности. Готовый свекольный корж полностью охладить.

Начинка с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки сливочный сыр смешать с яблочным уксусом до гладкой текстуры. Зеленый лук мелко нарезать, филе сельди подготовить, при необходимости разрезать вдоль на ровные полоски.

Готовый рулет. Фото: smachnenke.com.ua

На охлажденный свекольный корж ровным слоем нанести сливочный сыр. С одного края выложить сельдь, добавить горчицу в зернах и посыпать зеленым луком. С помощью пергамента плотно свернуть рулет, придавая ему аккуратную форму. Рулет завернуть в пергамент и поставить в холодильник минимум на 1 час для стабилизации. Перед подачей нарезать острым ножом порционными кусочками.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.