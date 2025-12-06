Відео
Закусочний торт на Новий рік 2026 — збирає всі компліменти

Закусочний торт на Новий рік 2026 — збирає всі компліменти

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 12:04
Закусочний торт на Новий рік 2026 — святковий рецепт салату
Закусочний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Закусочний торт на Новий рік 2026 — це страва, яка одразу створює святковий настрій і збирає всі компліменти за столом. Хрусткі крекери, ніжний крем, соковите куряче м’ясо та свіжі овочі перетворюються на ефектний шаровий торт, від якого важко відірватися. Такий рецепт не потребує складних технік, але виглядає по-справжньому ресторанно.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • рослинна олія — 300 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • лимонний сік — 2 ч. л.;
  • гірчиця французька — 2 ч. л.;
  • гірчиця м’яка — 0,5 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • крекери без добавок — 500 г;
  • копчене куряче стегно — 400 г;
  • яйця для торта — 4 шт.;
  • твердий сир — 200 г;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • свіжі огірки — 2 шт.;
  • домашній майонез — 4 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • часник — 1–2 зубчики.

Спосіб приготування

Підготувати домашній майонез: у глибокій мисці змішати рослинну олію, яйця, сіль, цукор, лимонний сік і два види гірчиці, збити до густої однорідної маси.

рецепт салату з домашнім майонезом
Домашній майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Відварити яйця для торта, остудити й натерти разом із твердим сиром. Нарізати огірки та кубиками подрібнити копчений курячий окорочок. У мисці змішати майонез зі сметаною та подрібненим часником, щоб отримати ніжний крем для прошарування.

рецепт салату з копченою куркою
Копчене стегно. Фото: smakuiemo.com.ua

На велике плоске блюдо викласти шар крекерів, злегка змастити кремом і додати куряче м’ясо, огірки та кукурудзу.

рецепт закусочного торта
Кукурудза та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Повторювати чергування шарів, доки не закінчаться інгредієнти. Верхівку змастити кремом і посипати тертим сиром та огірками.

простий рецепт закусочного торта
Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити торт у холодильник мінімум на 30 хвилин, щоб він просочився, але залишився хрустким. Після охолодження нарізати порційними шматками та подавати.

салат рецепт Що приготувати на Новий рік закуска Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
