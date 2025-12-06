Закусочний торт на Новий рік 2026 — святковий рецепт салату

Закусочний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Закусочний торт на Новий рік 2026 — це страва, яка одразу створює святковий настрій і збирає всі компліменти за столом. Хрусткі крекери, ніжний крем, соковите куряче м’ясо та свіжі овочі перетворюються на ефектний шаровий торт, від якого важко відірватися. Такий рецепт не потребує складних технік, але виглядає по-справжньому ресторанно.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

рослинна олія — 300 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

лимонний сік — 2 ч. л.;

гірчиця французька — 2 ч. л.;

гірчиця м’яка — 0,5 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

крекери без добавок — 500 г;

копчене куряче стегно — 400 г;

яйця для торта — 4 шт.;

твердий сир — 200 г;

кукурудза консервована — 1 банка;

свіжі огірки — 2 шт.;

домашній майонез — 4 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

часник — 1–2 зубчики.

Спосіб приготування

Підготувати домашній майонез: у глибокій мисці змішати рослинну олію, яйця, сіль, цукор, лимонний сік і два види гірчиці, збити до густої однорідної маси.

Домашній майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Відварити яйця для торта, остудити й натерти разом із твердим сиром. Нарізати огірки та кубиками подрібнити копчений курячий окорочок. У мисці змішати майонез зі сметаною та подрібненим часником, щоб отримати ніжний крем для прошарування.

Копчене стегно. Фото: smakuiemo.com.ua

На велике плоске блюдо викласти шар крекерів, злегка змастити кремом і додати куряче м’ясо, огірки та кукурудзу.

Кукурудза та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Повторювати чергування шарів, доки не закінчаться інгредієнти. Верхівку змастити кремом і посипати тертим сиром та огірками.

Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити торт у холодильник мінімум на 30 хвилин, щоб він просочився, але залишився хрустким. Після охолодження нарізати порційними шматками та подавати.

