Закусочный торт на Новый год 2026 — праздничный рецепт салата

Закусочный торт на Новый год 2026 — собирает все комплименты
Закусочный торт на Новый год 2026 — это блюдо, которое сразу создает праздничное настроение и собирает все комплименты за столом. Хрустящие крекеры, нежный крем, сочное куриное мясо и свежие овощи превращаются в эффектный слоеный торт, от которого трудно оторваться. Такой рецепт не требует сложных техник, но выглядит по-настоящему ресторанно.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- растительное масло — 300 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- лимонный сок — 2 ч. л.;
- горчица французская — 2 ч. л.;
- горчица мягкая — 0,5 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- крекеры без добавок — 500 г;
- копченое куриное бедро — 400 г;
- яйца для торта — 4 шт.;
- твердый сыр — 200 г;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- домашний майонез — 4 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- чеснок — 1-2 зубчика.
Способ приготовления
Подготовить домашний майонез: в глубокой миске смешать растительное масло, яйца, соль, сахар, лимонный сок и два вида горчицы, взбить до густой однородной массы.
Отварить яйца для торта, остудить и натереть вместе с твердым сыром. Нарезать огурцы и кубиками измельчить копченый куриный окорок. В миске смешать майонез со сметаной и измельченным чесноком, чтобы получить нежный крем для прослойки.
На большое плоское блюдо выложить слой крекеров, слегка смазать кремом и добавить куриное мясо, огурцы и кукурузу.
Повторять чередование слоев, пока не закончатся ингредиенты. Верхушку смазать кремом и посыпать тертым сыром и огурцами.
Поставить торт в холодильник минимум на 30 минут, чтобы он пропитался, но остался хрустящим. После остывания нарезать порционными кусками и подавать.
