Закусочный торт на Новый год 2026 — собирает все комплименты

Дата публикации 6 декабря 2025 12:04
Закусочный торт на Новый год 2026 — праздничный рецепт салата
Закусочный торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Закусочный торт на Новый год 2026 — это блюдо, которое сразу создает праздничное настроение и собирает все комплименты за столом. Хрустящие крекеры, нежный крем, сочное куриное мясо и свежие овощи превращаются в эффектный слоеный торт, от которого трудно оторваться. Такой рецепт не требует сложных техник, но выглядит по-настоящему ресторанно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • растительное масло — 300 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • лимонный сок — 2 ч. л.;
  • горчица французская — 2 ч. л.;
  • горчица мягкая — 0,5 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • крекеры без добавок — 500 г;
  • копченое куриное бедро — 400 г;
  • яйца для торта — 4 шт.;
  • твердый сыр — 200 г;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • свежие огурцы — 2 шт.;
  • домашний майонез — 4 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1-2 зубчика.

Способ приготовления

Подготовить домашний майонез: в глубокой миске смешать растительное масло, яйца, соль, сахар, лимонный сок и два вида горчицы, взбить до густой однородной массы.

рецепт салату з домашнім майонезом
Домашний майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Отварить яйца для торта, остудить и натереть вместе с твердым сыром. Нарезать огурцы и кубиками измельчить копченый куриный окорок. В миске смешать майонез со сметаной и измельченным чесноком, чтобы получить нежный крем для прослойки.

рецепт салату з копченою куркою
Копченое бедро. Фото: smakuiemo.com.ua

На большое плоское блюдо выложить слой крекеров, слегка смазать кремом и добавить куриное мясо, огурцы и кукурузу.

рецепт закусочного торта
Кукуруза и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Повторять чередование слоев, пока не закончатся ингредиенты. Верхушку смазать кремом и посыпать тертым сыром и огурцами.

простий рецепт закусочного торта
Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить торт в холодильник минимум на 30 минут, чтобы он пропитался, но остался хрустящим. После остывания нарезать порционными кусками и подавать.

