Овочеві кубики з помідорів і перцю на зиму: зручна заготовка для супів та підлив

Заморожені кубики: 25 хвилин роботи й помідори на всю зиму готові
Ua ru
20 вересня 2026 13:44
Заморожені кубики. Фото: smachnenke.com.ua
Така овочева основа стане практичним доповненням до домашніх страв. Достатньо додати один або кілька кубиків до супу, борщу, підливи чи тушкованої картоплі — і не доведеться щоразу подрібнювати свіжі овочі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — 1,2 кг;
- червоний болгарський перець — 1,2 кг;
- сіль — приблизно 1,5 ч. л.;
- цукор — за потреби.
Спосіб приготування
- Помідори нарізати кубиками, перець очистити від насіння та нарізати шматочками.
- Перекласти овочі в каструлю та тушкувати на помірному вогні близько 20 хвилин до м’якості перцю.
- Трохи охолодити, перебити занурювальним блендером до однорідності та за бажанням перетерти через сито.
- Додати сіль, а за потреби трохи цукру, якщо помідори кислуваті.
- Охолоджену овочеву масу вилити у форму, застелену пакетом для заморожування, розрівняти та заморозити.
- Злегка підморожений пласт нарізати на порційні кубики, розкласти по пакетах і повернути в морозильну камеру.
- Додавати заморожені кубики безпосередньо до гарячих страв.
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