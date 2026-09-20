Овочеві кубики з помідорів і перцю на зиму: зручна заготовка для супів та підлив

Заморожені кубики. Фото: smachnenke.com.ua

Така овочева основа стане практичним доповненням до домашніх страв. Достатньо додати один або кілька кубиків до супу, борщу, підливи чи тушкованої картоплі — і не доведеться щоразу подрібнювати свіжі овочі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

помідори — 1,2 кг;

червоний болгарський перець — 1,2 кг;

сіль — приблизно 1,5 ч. л.;

цукор — за потреби.

Заморожені кубики з помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори нарізати кубиками, перець очистити від насіння та нарізати шматочками. Перекласти овочі в каструлю та тушкувати на помірному вогні близько 20 хвилин до м’якості перцю. Трохи охолодити, перебити занурювальним блендером до однорідності та за бажанням перетерти через сито. Додати сіль, а за потреби трохи цукру, якщо помідори кислуваті. Охолоджену овочеву масу вилити у форму, застелену пакетом для заморожування, розрівняти та заморозити. Злегка підморожений пласт нарізати на порційні кубики, розкласти по пакетах і повернути в морозильну камеру. Додавати заморожені кубики безпосередньо до гарячих страв.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.

Читайте також:

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.