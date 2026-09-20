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Головна Смак Заморожені кубики: 25 хвилин роботи й помідори на всю зиму готові

Заморожені кубики: 25 хвилин роботи й помідори на всю зиму готові

Ua ru
20 вересня 2026 13:44
Овочеві кубики з помідорів і перцю на зиму: зручна заготовка для супів та підлив
Заморожені кубики. Фото: smachnenke.com.ua

Така овочева основа стане практичним доповненням до домашніх страв. Достатньо додати один або кілька кубиків до супу, борщу, підливи чи тушкованої картоплі — і не доведеться щоразу подрібнювати свіжі овочі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 1,2 кг;
  • червоний болгарський перець — 1,2 кг;
  • сіль — приблизно 1,5 ч. л.;
  • цукор — за потреби.
рецепт заморожених кубиків на зиму
Заморожені кубики з помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори нарізати кубиками, перець очистити від насіння та нарізати шматочками.
  2. Перекласти овочі в каструлю та тушкувати на помірному вогні близько 20 хвилин до м’якості перцю.
  3. Трохи охолодити, перебити занурювальним блендером до однорідності та за бажанням перетерти через сито.
  4. Додати сіль, а за потреби трохи цукру, якщо помідори кислуваті.
  5. Охолоджену овочеву масу вилити у форму, застелену пакетом для заморожування, розрівняти та заморозити.
  6. Злегка підморожений пласт нарізати на порційні кубики, розкласти по пакетах і повернути в морозильну камеру.
  7. Додавати заморожені кубики безпосередньо до гарячих страв.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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