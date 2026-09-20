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Главная Вкус Замороженные кубики: 25 минут работы и помидоры на всю зиму готовы

Замороженные кубики: 25 минут работы и помидоры на всю зиму готовы

Ua ru
20 сентября 2026 13:44
Овощные кубики из помидоров и перца на зиму: удобная заготовка для супов и подлив
Замороженные кубики. Фото: smachnenke.com.ua

Такая овощная основа станет практичным дополнением к домашним блюдам. Достаточно добавить один или несколько кубиков в суп, борщ, подливу или тушеный картофель — и не придется каждый раз измельчать свежие овощи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 1,2 кг;
  • красный болгарский перец — 1,2 кг;
  • соль — примерно 1,5 ч. л.;
  • сахар — по вкусу.
рецепт заморожених кубиків на зиму
Замороженные кубики из помидоров. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать кубиками, перец очистить от семян и нарезать кусочками.
  2. Переложить овощи в кастрюлю и тушить на умеренном огне около 20 минут до мягкости перца.
  3. Слегка остудить, измельчить погружным блендером до однородной консистенции и, по желанию, протереть через сито.
  4. Добавить соль, а при необходимости немного сахара, если помидоры кислые.
  5. Охлажденную овощную массу вылить в форму, выстланную пакетом для заморозки, разровнять и заморозить.
  6. Слегка подмороженный пласт нарезать на порционные кубики, разложить по пакетам и вернуть в морозильную камеру.
  7. Добавлять замороженные кубики непосредственно в горячие блюда.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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