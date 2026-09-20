Овощные кубики из помидоров и перца на зиму: удобная заготовка для супов и подлив

Замороженные кубики: 25 минут работы и помидоры на всю зиму готовы
Ua ru
20 сентября 2026 13:44
Замороженные кубики. Фото: smachnenke.com.ua
Такая овощная основа станет практичным дополнением к домашним блюдам. Достаточно добавить один или несколько кубиков в суп, борщ, подливу или тушеный картофель — и не придется каждый раз измельчать свежие овощи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры — 1,2 кг;
- красный болгарский перец — 1,2 кг;
- соль — примерно 1,5 ч. л.;
- сахар — по вкусу.
Способ приготовления
- Помидоры нарезать кубиками, перец очистить от семян и нарезать кусочками.
- Переложить овощи в кастрюлю и тушить на умеренном огне около 20 минут до мягкости перца.
- Слегка остудить, измельчить погружным блендером до однородной консистенции и, по желанию, протереть через сито.
- Добавить соль, а при необходимости немного сахара, если помидоры кислые.
- Охлажденную овощную массу вылить в форму, выстланную пакетом для заморозки, разровнять и заморозить.
- Слегка подмороженный пласт нарезать на порционные кубики, разложить по пакетам и вернуть в морозильную камеру.
- Добавлять замороженные кубики непосредственно в горячие блюда.
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