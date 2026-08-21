Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Запечені перці у духовці з сиром у сметані: новий рецепт на вечерю

Запечені перці у духовці з сиром у сметані: новий рецепт на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 13:44
Перець із трьома видами сиру: ніжна вечеря в духовці
Запечені перці. Фото: кадр з відео

Запечені перці з сирною начинкою — проста страва, яка чудово підходить для домашньої вечері. Ніжна начинка із кисломолочного сиру, фети та сулугуні добре поєднується із солодким запеченим перцем. Такий рецепт стане хорошою альтернативою звичним фаршированим перцям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • перець — 6 шт.;
  • сир кисломолочний — 200–250 г;
  • сир фета — 150 г;
  • сир сулугуні — 100 г;
  • сметана або вершки — 100 г;
  • сіль і перець — до смаку.
рецепт запечених перців
Запечені перці. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Перець вимити, розрізати навпіл і очистити від насіння. Викласти половинки у форму для запікання.
  2. Кисломолочний сир змішати з фетою, додати сіль і перець. Наповнити цією начинкою половинки перцю.
  3. Сметану або вершки розподілити зверху, а потім посипати тертим сулугуні.
  4. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, поки перець не стане м’яким, а сир зверху не підрум’яниться.
  5. Подавати перці можна гарячими як самостійну страву або доповнення до м’яса чи гарніру.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Читайте також:

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

рецепт обід запечені перці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації