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Главная Вкус Запеченные перцы в духовке с сыром и сметаной: новый рецепт на ужин

Запеченные перцы в духовке с сыром и сметаной: новый рецепт на ужин

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 13:44
Перец с тремя видами сыра: нежный ужин, приготовленный в духовке
Запеченные перцы. Фото: кадр из видео

Запеченные перцы с творожной начинкой — простое блюдо, которое отлично подойдет для домашнего ужина. Нежная начинка из творога, феты и сулугуни хорошо сочетается со сладким запеченным перцем. Такой рецепт станет хорошей альтернативой привычным фаршированным перцам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • перец — 6 шт.;
  • кисломолочный сыр — 200–250 г;
  • сыр фета — 150 г;
  • сыр сулугуни — 100 г;
  • сметана или сливки — 100 г;
  • соль и перец — по вкусу.
рецепт запечених перців
Запеченные перцы. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Перец вымыть, разрезать пополам и очистить от семян. Выложить половинки в форму для запекания.
  2. Смешать творог с фетой, добавить соль и перец. Наполнить этой начинкой половинки перца.
  3. Сметану или сливки распределить сверху, а затем посыпать тёртым сулугуни.
  4. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–30 минут, пока перец не станет мягким, а сыр сверху не подрумянится.
  5. Подавать перцы можно горячими как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясу или гарниру.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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