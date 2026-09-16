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Головна Смак Заправка до супу "Виручалочка": рецепт без варіння та стерилізації

Заправка до супу "Виручалочка": рецепт без варіння та стерилізації

Ua ru
16 вересня 2026 13:44
Домашня заправка для супу на зиму: овочева суміш без варіння та стерилізації
Заправка до супу на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Така заправка допоможе швидко приготувати ароматний овочевий суп у холодну пору року. Усі інгредієнти змішуються зі значною кількістю солі, завдяки чому суміш добре зберігається в холодильнику. Головне — не пересолювати готову страву, адже заправка вже містить достатньо солі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • морква — 1 кг.;
  • болгарський перець — 1 кг.;
  • цибуля — 1 кг.;
  • помідори — 1 кг.;
  • кріп і петрушка — 1 кг.;
  • кам’яна сіль без добавок — 1 кг.
заправка до супу на зиму
Овочі в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти моркву на великій тертці. Перець і цибулю нарізати невеликими кубиками, зелень дрібно посікти.
  2. Помідори подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку, додати всю сіль і перемішати.
  3. З’єднати всі овочі та зелень у великій мисці, влити помідори із сіллю й ретельно перемішати.
  4. Розкласти суміш у чисті сухі банки, щільно закрити кришками та поставити в холодильник.
  5. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 5 літрових банок.
  6. Для приготування супу додавати 1–2 ст. л. заправки наприкінці варіння та проварити ще близько 2 хвилин, не додаючи сіль без попередньої перевірки смаку.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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