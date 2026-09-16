Домашня заправка для супу на зиму: овочева суміш без варіння та стерилізації

Заправка до супу на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Така заправка допоможе швидко приготувати ароматний овочевий суп у холодну пору року. Усі інгредієнти змішуються зі значною кількістю солі, завдяки чому суміш добре зберігається в холодильнику. Головне — не пересолювати готову страву, адже заправка вже містить достатньо солі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

морква — 1 кг.;

болгарський перець — 1 кг.;

цибуля — 1 кг.;

помідори — 1 кг.;

кріп і петрушка — 1 кг.;

кам’яна сіль без добавок — 1 кг.

Овочі в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти моркву на великій тертці. Перець і цибулю нарізати невеликими кубиками, зелень дрібно посікти. Помідори подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку, додати всю сіль і перемішати. З’єднати всі овочі та зелень у великій мисці, влити помідори із сіллю й ретельно перемішати. Розкласти суміш у чисті сухі банки, щільно закрити кришками та поставити в холодильник. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 5 літрових банок. Для приготування супу додавати 1–2 ст. л. заправки наприкінці варіння та проварити ще близько 2 хвилин, не додаючи сіль без попередньої перевірки смаку.

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