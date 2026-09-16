Домашня заправка для супу на зиму: овочева суміш без варіння та стерилізації

Заправка до супу "Виручалочка": рецепт без варіння та стерилізації
Така заправка допоможе швидко приготувати ароматний овочевий суп у холодну пору року. Усі інгредієнти змішуються зі значною кількістю солі, завдяки чому суміш добре зберігається в холодильнику. Головне — не пересолювати готову страву, адже заправка вже містить достатньо солі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- морква — 1 кг.;
- болгарський перець — 1 кг.;
- цибуля — 1 кг.;
- помідори — 1 кг.;
- кріп і петрушка — 1 кг.;
- кам’яна сіль без добавок — 1 кг.
Спосіб приготування
- Натерти моркву на великій тертці. Перець і цибулю нарізати невеликими кубиками, зелень дрібно посікти.
- Помідори подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку, додати всю сіль і перемішати.
- З’єднати всі овочі та зелень у великій мисці, влити помідори із сіллю й ретельно перемішати.
- Розкласти суміш у чисті сухі банки, щільно закрити кришками та поставити в холодильник.
- Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 5 літрових банок.
- Для приготування супу додавати 1–2 ст. л. заправки наприкінці варіння та проварити ще близько 2 хвилин, не додаючи сіль без попередньої перевірки смаку.
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