Домашняя заправка для супа на зиму: овощная смесь без варки и стерилизации

Заправка для супа на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Такая заправка поможет быстро приготовить ароматный овощной суп в холодное время года. Все ингредиенты смешиваются с большим количеством соли, благодаря чему смесь хорошо хранится в холодильнике. Главное — не пересолить готовое блюдо, ведь заправка уже содержит достаточно соли.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

морковь — 1 кг;

болгарский перец — 1 кг;

лук — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

укроп и петрушка — 1 кг;

каменная соль без добавок — 1 кг.

Овощи в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть морковь на крупной терке. Перец и лук нарезать небольшими кубиками, зелень мелко порубить. Помидоры измельчить блендером или пропустить через мясорубку, добавить всю соль и перемешать. Смешать все овощи и зелень в большой миске, влить помидоры с солью и тщательно перемешать. Разложить смесь по чистым сухим банкам, плотно закрыть крышками и поставить в холодильник. Из указанного количества продуктов получается примерно 5 литровых банок. Для приготовления супа добавляйте 1–2 ст. л. заправки в конце варки и проваривайте ещё около 2 минут, не добавляя соль без предварительной проверки вкуса.

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