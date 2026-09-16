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Главная Вкус Заправка к супу "Выручалочка": рецепт без варки и стерилизации

Заправка к супу "Выручалочка": рецепт без варки и стерилизации

Ua ru
16 сентября 2026 13:44
Домашняя заправка для супа на зиму: овощная смесь без варки и стерилизации
Заправка для супа на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Такая заправка поможет быстро приготовить ароматный овощной суп в холодное время года. Все ингредиенты смешиваются с большим количеством соли, благодаря чему смесь хорошо хранится в холодильнике. Главное — не пересолить готовое блюдо, ведь заправка уже содержит достаточно соли.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • морковь — 1 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • укроп и петрушка — 1 кг;
  • каменная соль без добавок — 1 кг.
заправка до супу на зиму
Овощи в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть морковь на крупной терке. Перец и лук нарезать небольшими кубиками, зелень мелко порубить.
  2. Помидоры измельчить блендером или пропустить через мясорубку, добавить всю соль и перемешать.
  3. Смешать все овощи и зелень в большой миске, влить помидоры с солью и тщательно перемешать.
  4. Разложить смесь по чистым сухим банкам, плотно закрыть крышками и поставить в холодильник.
  5. Из указанного количества продуктов получается примерно 5 литровых банок.
  6. Для приготовления супа добавляйте 1–2 ст. л. заправки в конце варки и проваривайте ещё около 2 минут, не добавляя соль без предварительной проверки вкуса.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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