Домашняя заправка для супа на зиму: овощная смесь без варки и стерилизации

Заправка к супу "Выручалочка": рецепт без варки и стерилизации
Такая заправка поможет быстро приготовить ароматный овощной суп в холодное время года. Все ингредиенты смешиваются с большим количеством соли, благодаря чему смесь хорошо хранится в холодильнике. Главное — не пересолить готовое блюдо, ведь заправка уже содержит достаточно соли.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь — 1 кг;
- болгарский перец — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- помидоры — 1 кг;
- укроп и петрушка — 1 кг;
- каменная соль без добавок — 1 кг.
Способ приготовления
- Натереть морковь на крупной терке. Перец и лук нарезать небольшими кубиками, зелень мелко порубить.
- Помидоры измельчить блендером или пропустить через мясорубку, добавить всю соль и перемешать.
- Смешать все овощи и зелень в большой миске, влить помидоры с солью и тщательно перемешать.
- Разложить смесь по чистым сухим банкам, плотно закрыть крышками и поставить в холодильник.
- Из указанного количества продуктов получается примерно 5 литровых банок.
- Для приготовления супа добавляйте 1–2 ст. л. заправки в конце варки и проваривайте ещё около 2 минут, не добавляя соль без предварительной проверки вкуса.
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