Баклажани Вогник на зиму: гостра овочева закуска в томатному соусі

Баклажани на зиму "Вогник". Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажани "Вогник" — одна з найпопулярніших овочевих заготовок на зиму. Обсмажені кружальця баклажанів поєднуються з ароматним томатним соусом, часником і перцем, завдяки чому закуска виходить соковитою, насиченою та в міру гострою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 3 кг;

сіль — 75 г.

Для соусу:

помідори — 1 кг;

болгарський перець — 1 кг;

гострий перець — до смаку;

часник — 70 г;

сіль — 55 г;

цукор — 145 г;

оцет — 50 мл.

Баклажани в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями, посипати сіллю та залишити на кілька годин. Потім промокнути або злегка відтиснути від зайвої вологи. Помідори, солодкий і гострий перець подрібнити. Довести овочеву суміш до кипіння та варити близько 15 хвилин. Додати подрібнений часник, сіль, цукор і оцет, після чого готувати ще приблизно 15 хвилин. Баклажани обсмажити з обох боків до легкої золотистої скоринки. У стерилізовані банки викладати баклажани шарами, заливаючи гарячим соусом. Банки накрити кришками, стерилізувати близько 20 хвилин, після чого герметично закрутити, перевернути та залишити до повного охолодження.

Готові баклажани виходять ароматними, пікантними й чудово доповнюють будь-які м'ясні страви, картоплю або каші.

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