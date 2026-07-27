Баклажаны Огонек на зиму: острая овощная закуска в томатном соусе

Баклажаны на зиму "Огонек". Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажаны "Огонек" — одна из самых популярных овощных заготовок на зиму. Обжаренные кружочки баклажанов сочетаются с ароматным томатным соусом, чесноком и перцем, благодаря чему закуска получается сочной, насыщенной и в меру острой.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 3 кг;

соль — 75 г.

Для соуса:

помидоры — 1 кг;

болгарский перец — 1 кг;

острый перец — по вкусу;

чеснок — 70 г;

соль — 55 г;

сахар — 145 г;

уксус — 50 мл.

Баклажаны в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками, посыпать солью и оставить на несколько часов. Затем промокнуть или слегка отжать от лишней влаги. Помидоры, сладкий и острый перец измельчить. Довести овощную смесь до кипения и варить около 15 минут. Добавить измельченный чеснок, соль, сахар и уксус, после чего готовить ещё примерно 15 минут. Баклажаны обжарить с обеих сторон до легкой золотистой корочки. В стерилизованные банки выкладывать баклажаны слоями, заливая горячим соусом. Банки накрыть крышками, стерилизовать около 20 минут, после чего герметично закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания.

Готовые баклажаны получаются ароматными, пикантными и прекрасно дополняют любые мясные блюда, картофель или каши.

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