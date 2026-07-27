Баклажаны Огонек на зиму: острая овощная закуска в томатном соусе

Баклажаны на зиму "Огонек": рецепт умеренно острой закуски
Баклажаны "Огонек" — одна из самых популярных овощных заготовок на зиму. Обжаренные кружочки баклажанов сочетаются с ароматным томатным соусом, чесноком и перцем, благодаря чему закуска получается сочной, насыщенной и в меру острой.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 3 кг;
- соль — 75 г.
Для соуса:
- помидоры — 1 кг;
- болгарский перец — 1 кг;
- острый перец — по вкусу;
- чеснок — 70 г;
- соль — 55 г;
- сахар — 145 г;
- уксус — 50 мл.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кружочками, посыпать солью и оставить на несколько часов. Затем промокнуть или слегка отжать от лишней влаги.
- Помидоры, сладкий и острый перец измельчить. Довести овощную смесь до кипения и варить около 15 минут.
- Добавить измельченный чеснок, соль, сахар и уксус, после чего готовить ещё примерно 15 минут.
- Баклажаны обжарить с обеих сторон до легкой золотистой корочки.
- В стерилизованные банки выкладывать баклажаны слоями, заливая горячим соусом.
- Банки накрыть крышками, стерилизовать около 20 минут, после чего герметично закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания.
Готовые баклажаны получаются ароматными, пикантными и прекрасно дополняют любые мясные блюда, картофель или каши.
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