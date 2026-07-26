Аджика из кабачков и помидоров: универсальная заготовка на зиму

Аджика с помидорами и кабачками: такой заготовки даже 20 банок будет мало
Эта аджика с кабачками получается настолько вкусной, что одной порции точно не хватит. Нежные кабачки, сочные помидоры, сладкий перец и чеснок создают насыщенный вкус, а количество острого перца можно легко регулировать по своему вкусу.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 3 кг;
- помидоры — 1,5 кг;
- морковь — 500 г;
- сладкий перец — 500 г;
- томатная паста — 150 г;
- чеснок — 2 головки;
- острый перец — 2–10 шт.;
- сахар — 150 г;
- соль — 2–3 ст. л.;
- растительное масло — 200 мл.;
- уксус 9% — 150 мл.
Способ приготовления
- Кабачки, помидоры, морковь и перец вымыть и подготовить.
- Кабачки нарезать кусочками и измельчить через мясорубку или блендер. Так же измельчить морковь и сладкий перец.
- Помидоры измельчить отдельно и переложить все овощи в большую кастрюлю.
- Добавить часть растительного масла, довести смесь до кипения и варить примерно 30 минут, периодически помешивая.
- Чеснок и острый перец измельчить и добавить в овощную массу. Продолжить тушить ещё около 20 минут.
- Затем добавить томатную пасту, сахар, соль и оставшееся масло. Перемешать и готовить еще 15 минут.
- Добавить уксус, проварить аджику ещё 2 минуты и сразу разложить горячей по стерилизованным банкам.
- Закрутить крышками, перевернуть и оставить до полного остывания.
- Готовая аджика получается густой, ароматной и с приятной остротой. Её можно подавать к мясу, картофелю или просто намазывать на хлеб.
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