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Главная Вкус Аджика с помидорами и кабачками: такой заготовки даже 20 банок будет мало

Аджика с помидорами и кабачками: такой заготовки даже 20 банок будет мало

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 12:04
Аджика из кабачков и помидоров: универсальная заготовка на зиму
Аджика с помидорами и кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта аджика с кабачками получается настолько вкусной, что одной порции точно не хватит. Нежные кабачки, сочные помидоры, сладкий перец и чеснок создают насыщенный вкус, а количество острого перца можно легко регулировать по своему вкусу.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 3 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • морковь — 500 г;
  • сладкий перец — 500 г;
  • томатная паста — 150 г;
  • чеснок — 2 головки;
  • острый перец — 2–10 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 2–3 ст. л.;
  • растительное масло — 200 мл.;
  • уксус 9% — 150 мл.
рецепт аджики з помідорами
Аджика с кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки, помидоры, морковь и перец вымыть и подготовить.
  2. Кабачки нарезать кусочками и измельчить через мясорубку или блендер. Так же измельчить морковь и сладкий перец.
  3. Помидоры измельчить отдельно и переложить все овощи в большую кастрюлю.
  4. Добавить часть растительного масла, довести смесь до кипения и варить примерно 30 минут, периодически помешивая.
  5. Чеснок и острый перец измельчить и добавить в овощную массу. Продолжить тушить ещё около 20 минут.
  6. Затем добавить томатную пасту, сахар, соль и оставшееся масло. Перемешать и готовить еще 15 минут.
  7. Добавить уксус, проварить аджику ещё 2 минуты и сразу разложить горячей по стерилизованным банкам.
  8. Закрутить крышками, перевернуть и оставить до полного остывания.
  9. Готовая аджика получается густой, ароматной и с приятной остротой. Её можно подавать к мясу, картофелю или просто намазывать на хлеб.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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