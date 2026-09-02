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Головна Смак Баклажани на зиму з перцем і часником: рецепт без стерилізації

Баклажани на зиму з перцем і часником: рецепт без стерилізації

Ua ru
2 вересня 2026 12:04
Баклажани в соусі на зиму: ароматна закуска без стерилізації
Баклажани з перцем і часником. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт особливо зручний тим, що наповнені банки не потрібно додатково стерилізувати. Баклажани залишаються цілими шматочками, а густий соус просочує їх яскравим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 3 кг;
  • болгарський перець — 2 кг;
  • часник — 100 г;
  • гострий перець — 1 шт. або до смаку;
  • олія — 200 мл.;
  • цукор — 75 г;
  • сіль — 30 г + 1 ст. л. для баклажанів;
  • оцет 9% — 70 мл.

Вихід — приблизно 9 банок по 500 мл.

рецепт салату з баклажанами на зиму
Баклажани з перцями. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кружальцями, посолити та залишити на деякий час. Потім відтиснути зайву рідину.
  2. Солодкий й і гострий перець пропустити через м’ясорубку.
  3. Баклажани обсмажувати партіями в олії приблизно по 10 хвилин.
  4. Подрібнений перець перекласти в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння та варити 5 хвилин.
  5. Додати обсмажені баклажани, накрити кришкою і тушкувати після закипання 20 хвилин на слабкому вогні.
  6. Потім додати подрібнений часник та оцет. Перемішати й готувати ще 5 хвилин.
  7. Гарячі баклажани розкласти у стерилізовані банки, герметично закрити та перевернути.
  8. Укутати й залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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