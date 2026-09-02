Баклажани в соусі на зиму: ароматна закуска без стерилізації

Баклажани з перцем і часником. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт особливо зручний тим, що наповнені банки не потрібно додатково стерилізувати. Баклажани залишаються цілими шматочками, а густий соус просочує їх яскравим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 3 кг;

болгарський перець — 2 кг;

часник — 100 г;

гострий перець — 1 шт. або до смаку;

олія — 200 мл.;

цукор — 75 г;

сіль — 30 г + 1 ст. л. для баклажанів;

оцет 9% — 70 мл.

Вихід — приблизно 9 банок по 500 мл.

Баклажани з перцями. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями, посолити та залишити на деякий час. Потім відтиснути зайву рідину. Солодкий й і гострий перець пропустити через м’ясорубку. Баклажани обсмажувати партіями в олії приблизно по 10 хвилин. Подрібнений перець перекласти в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння та варити 5 хвилин. Додати обсмажені баклажани, накрити кришкою і тушкувати після закипання 20 хвилин на слабкому вогні. Потім додати подрібнений часник та оцет. Перемішати й готувати ще 5 хвилин. Гарячі баклажани розкласти у стерилізовані банки, герметично закрити та перевернути. Укутати й залишити до повного охолодження.

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