Баклажани в соусі на зиму: ароматна закуска без стерилізації

Баклажани на зиму з перцем і часником: рецепт без стерилізації
Ua ru
2 вересня 2026 12:04
Баклажани з перцем і часником. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт особливо зручний тим, що наповнені банки не потрібно додатково стерилізувати. Баклажани залишаються цілими шматочками, а густий соус просочує їх яскравим смаком.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- баклажани — 3 кг;
- болгарський перець — 2 кг;
- часник — 100 г;
- гострий перець — 1 шт. або до смаку;
- олія — 200 мл.;
- цукор — 75 г;
- сіль — 30 г + 1 ст. л. для баклажанів;
- оцет 9% — 70 мл.
Вихід — приблизно 9 банок по 500 мл.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кружальцями, посолити та залишити на деякий час. Потім відтиснути зайву рідину.
- Солодкий й і гострий перець пропустити через м’ясорубку.
- Баклажани обсмажувати партіями в олії приблизно по 10 хвилин.
- Подрібнений перець перекласти в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння та варити 5 хвилин.
- Додати обсмажені баклажани, накрити кришкою і тушкувати після закипання 20 хвилин на слабкому вогні.
- Потім додати подрібнений часник та оцет. Перемішати й готувати ще 5 хвилин.
- Гарячі баклажани розкласти у стерилізовані банки, герметично закрити та перевернути.
- Укутати й залишити до повного охолодження.
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